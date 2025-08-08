Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 8:43 AM IST

    489 ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു

    ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​തു​ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​യി​ടു​ക​യോ ഉ​പ​ക്ഷേി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ 489 ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ക്ലീ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് റോ​ഡ് ഒ​ക്യു​പ്പ​ൻ​സി വ​കു​പ്പ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും സ്ക്രാ​പ് മെ​റ്റ​ലു​ക​ളും ബോ​ട്ടു​ക​ളും നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​വ​യി​ൽ പെ​ടും.പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ 516 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും 288 മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ജ​ബ അ​റി​യി​ച്ചു. റോ​ഡ് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്.

