Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 12:07 PM IST

    കഴിഞ്ഞവർഷം നാടുകടത്തിയത് 39,487 പ്രവാസികളെ

    കഴിഞ്ഞവർഷം നാടുകടത്തിയത് 39,487 പ്രവാസികളെ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത് 39,487 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ. പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ, ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗം, നി​യ​മ-​ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ത്ര​മാ​യ അ​ൽ അ​ൻ​ബ ദി​ന​പ​ത്രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ക​ർ​ശ​ന സു​ര​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ.

    വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത റെ​സി​ഡ​ൻ​സി റ​ദ്ദാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​ല കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​ജ്യം വി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:newsgulfKuwait
