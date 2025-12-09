Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    36,610 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി; നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി

    36,610 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി; നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​ന്നു. പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മൂ​ഹ സു​ര​ക്ഷ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും പ​രി​​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 36,610 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​യും ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും. പ​ല ​കേ​സു​ക​ളി​ൽ ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ​ക്കു​പ​ക​രം നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ്, പ​ബ്ലി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി, റെ​സി​ഡ​ൻ​സി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ല്ലാ നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടാ​ത്ത കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​വ്വ​ഹ​ണം 10 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

