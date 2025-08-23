Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 1:55 PM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 3239 ഗ​താ​ഗ​ത കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്തു

    ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രും
    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 3239 ഗ​താ​ഗ​ത കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്തു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 3239 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഗു​രു​ത​ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ൾ ട്രാ​ഫി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 13 മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20 വ​രെ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലാ​ണി​ത്. സെ​വ​ൻ​ത് റി​ങ് റോ​ഡി​ലും മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 56 പി​ടി​കി​ട്ടാ​നു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ർ​പെ​ട്ട മൂ​ന്നു പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി. താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച 115 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച 12 പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന് 36 വ്യ​ക്തി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​താ​ഗ​ത അ​ച്ച​ട​ക്കം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ഒ​ഴു​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​തി​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ലി​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ കു​റ​വു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ർ​ശ​ന ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും വ​ൻ പി​ഴ​യോ​ടെ​യു​മാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം.

