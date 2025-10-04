Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 1:33 PM IST

    മനുഷ്യക്കടത്തും, വിസ തട്ടിപ്പും; റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഓഫിസ് ജീവനക്കാർ പിടിയിൽ

    • വി​സ​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​ത് വ​ൻ തു​ക
    • 29 സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
    മനുഷ്യക്കടത്തും, വിസ തട്ടിപ്പും; റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഓഫിസ് ജീവനക്കാർ പിടിയിൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​ലും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ വി​സ വി​ൽ​പ​ന​യി​ലും ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ൽ റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി. ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ലെ റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ​ൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഓ​ഫി​സ് മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യ 29 സ്ത്രീ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ത​ങ്ങ​ളെ ഓ​ഫി​സ് വ​സ​തി​യി​ൽ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യെ​ന്നും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​താ​യും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​വ​രെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഷെ​ൽ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    വി​വി​ധ ര​സീ​തു​ക​ൾ, ക​രാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഓ​രോ വി​സ​ക്കും ഓ​ഫി​സ് 120 ദീ​നാ​ർ ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​താ​യും, തു​ട​ർ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക​രാ​റു​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫീ​സു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ 1,100 ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ 1,300 ദീ​നാ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള തു​ക​ക്ക് വീ​ണ്ടും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ​ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്, വി​സ ക​ട​ത്ത് എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി. കേ​സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രുക​യാ​ണ്.

    വി​സ വി​ൽ​പ​ന, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പാ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി ചൂ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ച് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​റി​ന്റെ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് സം​യു​ക്ത സു​ര​ക്ഷാ ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ശേ​ഷം സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഒ​ഫി​സി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​നും മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നും എ​തി​രാ​യ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​വ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സി​നെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി.തൊ​ഴി​ൽ, താ​മ​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രും. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    TAGS:human traffickingGulf Newsvisa fraudKuwait Newsemployees arrested
