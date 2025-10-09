Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമുബാറക് അൽ കബീറിൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:45 AM IST

    മുബാറക് അൽ കബീറിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട 27 കാറുകൾ നീക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു
    abandoned cars removed
    cancel
    camera_alt

    ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കാ​റു​ക​ൾ നീ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ശു​ചി​ത്വ നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്ക​ൽ, മാ​ലി​ന്യം തെ​റ്റാ​യി ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ബ്രാ​ഞ്ചി​ലെ പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ, റോ​ഡ് തൊ​ഴി​ല്‍ വ​കു​പ്പ് വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച 27 ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്ക്രാ​പ്പ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ലു​ക​ൾ, ബോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. പൊ​തു ശു​ചി​ത്വം, റോ​ഡ് ത​ട​സ്സം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 40 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കാ​റു​ക​ളി​ലും വാ​ണി​ജ്യ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളി​ലും നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ പ​തി​ച്ചു.

    20 പ​ഴ​യ മാ​ലി​ന്യ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ചു. എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും പൊ​തു​ശു​ചി​ത്വ, റോ​ഡ് തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പ് സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. വ്യ​ക്തി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsabandoned carsKuwait Newsremoved
    News Summary - 27 abandoned cars removed in Mubarak Al Kabir
    Similar News
    Next Story
    X