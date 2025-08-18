Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 12:09 PM IST

    താമസ, തൊഴിൽ നിയമലംഘനം:258 പേർ അറസ്റ്റിൽ

    പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ൾ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്
    താമസ, തൊഴിൽ നിയമലംഘനം:258 പേർ അറസ്റ്റിൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച 258 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, താ​മ​സാ​നു​മ​തി കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ, വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ, വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ തി​ര​യു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ൾ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. നാ​ഷ​നാ​ലി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി സെ​ക്ട​ർ മേ​ധാ​വി ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​വാ​സ് അ​ൽ റൂ​മി​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​നാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രും. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:violationKuwait Newslabor laws
    News Summary - 258 people arrested for violating residence and labor laws
