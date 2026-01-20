Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right2027-2028 അ​ധ്യ​യ​ന...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 11:25 AM IST

    2027-2028 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു; റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ മാ​റ്റം: സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ-​മ​ഷാ​രി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി
    2027-2028 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു; റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ മാ​റ്റം: സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്വ​കാ​ര്യ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​വും ലൈ​സ​ൻ​സും റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി 2027-2028 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ലെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഭ​വ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ-​മ​ഷാ​രി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ദ​ൽ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്കൂ.

    ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യും അം​ഗീ​കൃ​ത ട്രാ​ഫി​ക് പ​ഠ​ന​വും ഇ​ല്ലാ​തെ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​മ്പ് 2023 ന​വം​ബ​ർ 13ലെ ​തീ​രു​മാ​ന പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച് മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​ദ്ദേ​ശം. റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ തി​ര​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും കു​റ​ക്കാ​നും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ല സ്കൂ​ളു​ക​ളും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ല​ഭി​ച്ച​ത് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും.

    വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അം​ഗീ​കൃ​ത സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ചി​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ജ​ലാ​ൽ അ​ൽ ത​ബ്ത​ബാ​യി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​മെ​ന്നും വാ​റ​ന്റി കാ​ല​യ​ള​വി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:conversionDeadlineacademic yearprivate schoolsresidential
    News Summary - 2027-2028 academic year set; Conversion of private schools from residential areas: Deadline extended
    Similar News
    Next Story
    X