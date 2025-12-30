Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്തി​ൽ 201,959
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 8:45 AM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ 201,959

    text_fields
    bookmark_border
    • ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ്ലൂ-​കോ​ള​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മൂ​ന്നാ​മ​ത്
    • നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും വ​ർ​ധി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്തി​ൽ 201,959
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗൾഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലൂ-കോളർ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ കുവൈത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

    ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2020 ജനുവരി മുതൽ 2025 ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 14 രാജ്യങ്ങളിലായി ഏകദേശം 1.6 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യൻ ബ്ലൂ-കോളർ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

    ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പേരും. നിർമ്മാണം, വീട്ടുജോലി, പരിചരണം, മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലകൾ എന്നിവയിലായി ഇവർ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു.

    ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളുള്ളത് സൗദി അറേബ്യയിലാണ്. സൗദിയിൽ 695,269 ആണ് ഇന്ത്യൻ ബ്ലൂ-കോളർ തൊഴിലാളികളുടെ കണക്ക്. തൊട്ടുപിന്നിൽ യു.എ.ഇ (341,365), കുവൈത്ത് (201,959), ഖത്തർ (153,501), ഒമാൻ (116,840) എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ്.

    മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ പലതും കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധിക്കുശേഷം പുനരാരംഭിച്ചതോടെ തൊഴിൽ ആവശ്യം ഉയരുകയും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കുത്തനെ വർധിച്ചതായും തൊഴിലുടമകളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നു. 2023ൽ മാത്രം 398,000 തൊഴിലാളികളെ ഇന്ത്യ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചു. 2023ൽ സൗദി അറേബ്യ 200,713 തൊഴിലാളികളെയും 2024ൽ 167,598 പേരെയും നിയമിച്ചു.

    നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും വ​ർ​ധി​ച്ചു

    ഗ​ൾ​ഫി​ലു​ട​നീ​ളം റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് വ്യാ​പ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി. വി​സ​കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞും താ​മ​സി​ക്ക​ൽ, വി​സ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    2025ൽ ​ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 81 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 24,600ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​ലും മു​ന്നി​ൽ. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ത്രം 10,884 നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. യു.​എ.​ഇ (1469), ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (764), ഒ​മാ​ൻ (16) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​ട്ടി​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    2021നും 2025 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 56,460 ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ (49,084), യു.​എ.​ഇ (3,979), ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (3,202), ഒ​മാ​ൻ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - 201,959 in Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X