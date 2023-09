ട്രാവൽ ഏജൻസി തടവിലാക്കിയ 19 തമിഴ് യുവാക്കളെ നാട്ടിലെത്തിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 19 യു​വാ​ക്ക​ളെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​വ​രെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ചെ​ന്നൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് മ​ന്ത്രി കെ. ​മ​സ്താ​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഇ​വ​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. സൗ​ജ​ന്യ താ​മ​സ​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ ശ​മ്പ​ളം 60,000 രൂ​പ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് 2022 മേ​യി​ലാ​ണ് 19 പേ​രെ​യും കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​മാ​സം 18,000 രൂ​പ മാ​ത്ര​മെ ല​ഭി​ക്കൂ​വെ​ന്നും താ​മ​സ​ത്തി​നും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പ​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല യു​വാ​ക്ക​ളോ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​രാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി ത​ങ്ങ​ളെ വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ൾ ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും 60,000 രൂ​പ വീ​തം ന​ൽ​കി​യാ​ലേ വി​ട്ട​യ​ക്കാ​നാ​കൂ​വെ​ന്ന് ഏ​ജ​ൻ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ണി​ൽ വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്നും വി​സ പു​തു​ക്കാ​ൻ 1,25,000 രൂ​പ വീ​തം ന​ൽ​കാ​നും യു​വാ​ക്ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യ യു​വാ​ക്ക​ൾ മ​റ്റു വ​ഴി​യി​ല്ലാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​മി​ഴ്നാ​ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​നും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും 19 യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തി​നി​ടെ, ന​ര​ക​യാ​ത​ന​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്നും ബ​ന്ധ​ന​സ്ഥ​രാ​ക്കി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ യു​വാ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

