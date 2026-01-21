Begin typing your search above and press return to search.
    18 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ; ഡീ​സ​ൽ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തും വി​ൽ​പ്പ​ന​യും; ക​പ്പ​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​ന​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഡ്രോ​ണു​ക​ളാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്
    18 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ; ഡീ​സ​ൽ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തും വി​ൽ​പ്പ​ന​യും; ക​പ്പ​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    പി​ടി​കൂ​ടി​യ ക​പ്പ​ൽ 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഡീ​സ​ൽ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​ലും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ വി​ൽ​പ്പ​ന​യി​ലും ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന മ​റൈ​ൻ ക​പ്പ​ൽ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 18 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​ന​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഡ്രോ​ണു​ക​ളാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​പ്പ​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മു​ക​ളെ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​പ്പ​ലി​ന്റെ ക്യാ​പ്റ്റ​നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലു​ള്ള മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ബ്സി​ഡി ഡീ​സ​ൽ വി​ൽ​പ്പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    സ​ബ്‌​സി​ഡി ഡീ​സ​ൽ വി​റ്റ​താ​യും ബാ​ങ്ക് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ വ​ഴി പ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​നും ക്രൂ​വും സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ സു​ര​ക്ഷ, വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ബ്‌​സി​ഡി വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ചൂ​ഷ​ണ​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും. സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷാ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

