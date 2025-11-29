Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Nov 2025 10:56 AM IST
    date_range 29 Nov 2025 10:56 AM IST

    172 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ; നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം : മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​റി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    172 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ; നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം : മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​റി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി
    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഫ​യ​ർ​​ഫോ​ഴ്സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നോ​ട്ടീ​സ് പ​തിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. 172 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തി.​

    സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലിം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സു​ര​ക്ഷ, അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് 172 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ട​ക​ൾ​ക്കും ഫോ​ഴ്‌​സ് നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ന​ൽ​കി.

    പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​യും അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വാ​ണി​ജ്യ, പാ​ർ​പ്പി​ട ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

