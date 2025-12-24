Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 9:32 AM IST

    പ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​ക്ക​ട്ടെ... വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ട്ട 17 ക​ട​ൽ​ക്കാ​ക്ക​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ച്ചു

    വേ​ട്ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ട​വും പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കും
    പ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​ക്ക​ട്ടെ... വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ട്ട 17 ക​ട​ൽ​ക്കാ​ക്ക​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ച്ചു
    ക​ട​ൽ​ക്കാ​ക്ക​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ട്ട 17 ക​ട​ൽ​ക്കാ​ക്ക​ക​ളെ പ​രി​സ്ഥി​തി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു മോ​ചി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​സ്ഥി​തി പൊ​ലീ​സു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    നി​രോ​ധി​ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ​ക്ഷി​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യ​തെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

    പി​ടി​കൂ​ടി​യ ക​ട​ൽ​ക്കാ​ക്ക​ക​ളെ വെ​റ്റ​റി​ന​റി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് പ​ക്ഷി​ക​ളെ അ​വ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു.

    വ​ന്യ​ജീ​വി വേ​ട്ട പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ഗു​രു​ത​ര ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് ത​ട​വും പി​ഴ​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ശി​ക്ഷ​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. വേ​ട്ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​രു വ​ർ​ഷം ത​ട​വോ 500 മു​ത​ൽ 5,000 വ​രെ ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​ര​ണ്ട് ശി​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നോ ല​ഭി​ക്കാം.

    കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ഇ.​പി.​എ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ അ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

