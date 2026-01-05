Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1033 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1,54,000 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    പു​തു​വ​ത്സ​ര അ​വ​ധി; വി​മാ​നയാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന
    1033 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1,54,000 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​തു​വ​ത്സ​ര അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന.

    മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1,033 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 154,000 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ യാ​ത്ര ചെ​യ്തു. 516 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി. 517 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (പി.​എ.​സി.​എ) ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ൽ ഹാ​ഷ്മി അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ളി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ഒ​ഴു​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഗേ​റ്റു​ക​ൾ, ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് ഏ​രി​യ​ക​ൾ, ഡി​പ്പാ​ർ​ച്ച​ർ, അ​റൈ​വ​ൽ ഹാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന ന​ട​പ​ടി. ദു​ബൈ, ഇ​സ്താം​ബു​ൾ, ജി​ദ്ദ, ക​യ്‌​റോ, ല​ണ്ട​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ യാ​ത്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ളും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ മി​ക​ച്ച ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും പി.​എ.​സി.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

