Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right12 കിലോ ലഹരിവസ്തു...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 May 2026 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 10:13 AM IST

    12 കിലോ ലഹരിവസ്തു പിടികൂടി; യന്ത്രഭാഗങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ലഹരികടത്ത്; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, ഇടപാട്, ഉപയോഗം എന്നിവക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും
    12 കിലോ ലഹരിവസ്തു പിടികൂടി; യന്ത്രഭാഗങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ലഹരികടത്ത്; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ

    പരിശോധിക്കുന്ന പൊലീസ് നായ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്തേക്ക് ലഹരികടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ. 12 കിലോഗ്രാം മെത്താംഫെറ്റാമൈനുമായി രണ്ട് പേരെ മയക്കുമരുന്ന് നിയന്ത്രണ വിഭാഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പരിശോധനയിൽ പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നൂതന രീതിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചായിരുന്നു ലഹരി കടത്താൻ ശ്രമം.

    സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ണുവെട്ടിക്കുന്നതിനായി വലിയ ട്രക്കുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടറുകൾക്കുള്ളിലാണ് ലഹരിമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർ നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്.

    വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനും നിരീക്ഷണത്തിനും ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ പിടിച്ചെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, ഇടപാട്, ഉപയോഗം എന്നിവക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:seizedNarcoticsgulfsmuggling drugs
    News Summary - 12 kg of narcotics seized; Two arrested for smuggling drugs hidden in machine parts
    Similar News
    Next Story
    X