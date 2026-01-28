Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ നാ​ളെ മു​ത​ൽ; കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 11 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ട​ക്കാ​ട്ട്, വി​നോ​ദ് വ​ലൂ​പ​റ​മ്പി​ൽ, ഹി​ക്മ​ത്, ജെ.​സ​ജി, സി.​കെ നൗ​ഷാ​ദ്, ക​വി​ത അ​നൂ​പ്, സു​രേ​ഷ് കെ.​പി, സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ, ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്,

    ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ ഈ ​മാ​സം 29, 30, 31 തി​യ​തി​ക​ളി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ക്കാ​നും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ.

    സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 11 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യും ചെ​യ്യാം. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​ക​ളി​ലൂ​ടെ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ, റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ന​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​യ ക​ല കു​വൈ​ത്ത്, കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത്, വ​നി​താ​വേ​ദി കു​വൈ​ത്ത്, പ്രോ​ഗ്ര​സ്സീ​വ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം, എ​ൻ.​സി.​പി ഓ​വ​ർ​സീ​സ് സെ​ൽ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ​ഭ​യി​ലു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ട​ക്കാ​ട്ട്, വി​നോ​ദ് വ​ലൂ​പ​റ​മ്പി​ൽ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ. ​സ​ജി, ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത്, ക​ല കു​വൈ​ത്ത് മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യും സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ സി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, വ​നി​താ​വേ​ദി കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​വി​ത അ​നൂ​പ്, പ്രോ​ഗ്ര​സീ​വ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം കു​വൈ​ത്ത് (പി.​പി.​എ​ഫ്) ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. സു​രേ​ഷ് , മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, നാ​ഷ​ണ​ൽ ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ, എ​ൻ.​സി.​പി. ഓ​വ​ർ​സീ​സ് സെ​ൽ ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും ദേ​ശീ​യ വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    Girl in a jacket

    News Summary - 11 representatives from Kuwait to attend 5th World Kerala Assembly
