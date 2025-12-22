Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightറെ​സി​ഡ​ൻ​സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 9:40 AM IST

    റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പു​തു​ക്കാ​ൻ 100 ദീ​നാ​ർ; പ്ര​വാ​സി ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫീ​സി​ൽ വ​ർ​ധ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തി​യ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ നാ​ളെ മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ
    റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പു​തു​ക്കാ​ൻ 100 ദീ​നാ​ർ; പ്ര​വാ​സി ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫീ​സി​ൽ വ​ർ​ധ​ന
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫീ​സി​ൽ വ​ർ​ധ​ന. റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പു​തു​ക്ക​ലി​ന് 100 ദീ​നാ​ർ അ​ട​ക്കം എ​ല്ലാ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി, വി​സി​റ്റ് വി​സ​ക​ൾ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫീ​സ് പു​തു​ക്കി. പു​തി​യ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഈ ​മാ​സം 23 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പു​തു​ക്ക​ലി​നും പു​തി​യ വി​സ​ക്കും സാ​ധാ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ഷം 100 ദീ​നാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫീ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റ​മാ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ ഇ​ത് 50 ദീ​നാ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    ന​വം​ബ​റി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പു​തി​യ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി, വി​സ ഫീ​സ് പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ധ​ന. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ട​ക്കം കു​വൈ​ത്തി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും വ​രു​ന്ന മൂ​ന്നു ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ പു​തി​യ ഇ​ഖാ​മ ന​ൽ​കാ​നോ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​വ പു​തു​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    100 ദീ​നാ​ർ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വി​ദേ​ശ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ, വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും വാ​ർ​ഷി​ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫീ​സ് 100 ദീ​നാ​ർ ആ​കും. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഒ​പ്പം താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ (ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ന്റ് വി​സ) ഓ​രോ അം​ഗ​ത്തി​നും പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 100 ദീ​നാ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫീ​സ് അ​ട​ക്ക​ണം.

    വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, സ്വ​യം സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ, വ​സ്തു ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും വ​ർ​ഷം 100 ദീ​നാ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് പു​തി​യ നി​ര​ക്ക്. രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ങ്ങു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് പു​തി​യ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​വ​ർ, സൈ​നി​ക സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വി​ര​മി​ച്ച വി​ദേ​ശി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ഇ​ഖാ​മ എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സാ​യി 100 ദീ​നാ​ർ ന​ൽ​ക​ണം. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യോ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രു​ടെ​യോ കീ​ഴി​ലു​ള്ള വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കും വ​ർ​ഷം 100 ദീ​നാ​ർ ആ​ണ് നി​ര​ക്ക്.

    10 ദീ​നാ​ർ

    കാ​ർ​ഷി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, ഇ​ട​യ​ന്മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ താ​ഴ്ന്ന ശ്രേ​ണി​യി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 10 ദീ​നാ​റാ​കും ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക. ഒ​രു കു​വൈ​ത്ത് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് മൂ​ന്ന് പേ​രി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള അ​ധി​ക ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​തേ തു​ക ന​ൽ​ക​ണം.

    എ​ൻ​ട്രി വി​സ

    എ​ൻ​ട്രി വി​സ​ക​ൾ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല, കു​ടും​ബം, നി​ക്ഷേ​പം, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക തൊ​ഴി​ൽ വി​സ​ക​ൾ, ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ്, അ​ടി​യ​ന്ത​ര വി​സ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ചു ദീ​നാ​ർ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കും.

    ടൂ​റി​സം, ബി​സി​ന​സ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​സ​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​കും.

    ഫീ​സി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്മാ​രെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച വി​ദേ​ശ വ​നി​ത​ക​ൾ, കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ മ​ക്ക​ളു​ള്ള വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വി​ധ​വ​ക​ൾ,

    കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മ​ക്ക​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും, ന​യ​ത​ന്ത്ര ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും, കു​വൈ​ത്ത് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് പ​ര​മാ​വ​ധി മൂ​ന്ന് വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - 100 dinars to renew residency; increase in expatriate health insurance fees
    Similar News
    Next Story
    X