Madhyamam
    Kuwait
    10 അ​ന​ധി​കൃ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി

    10 അ​ന​ധി​കൃ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി
    camera_alt

    പി​ടി​കൂ​ടിയ ഭ​ക്ഷ​ണ ട്രക്ക്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 10 അ​ന​ധി​കൃ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അം​ഗീ​കാ​രം ഇ​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

