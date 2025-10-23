Begin typing your search above and press return to search.
23 Oct 2025 9:17 AM IST
23 Oct 2025 9:17 AM IST
10 അനധികൃത ഭക്ഷണ ട്രക്കുകൾ പിടികൂടിtext_fields
News Summary - 10 illegal food trucks seized
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 10 അനധികൃത ഭക്ഷണ ട്രക്കുകൾ പിടികൂടി. നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫുഡ് ട്രക്കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ കർശന നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പൊതുജനാരോഗ്യവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
