Madhyamam
    Gulf Features
    Posted On
    16 Nov 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    16 Nov 2025 1:58 PM IST

    ദാമി പക്ഷികളുടെ ചിറകടി മേളങ്ങൾ

    ദാമി പക്ഷികളുടെ ചിറകടി മേളങ്ങൾ
    വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ക്ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നും ലോ​ക​ത്തെ അ​ദ്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ബൈ​യി​ലെ ക​ണ്ണാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് ബ​ഹു​നി​ല​ക്കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​യു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് ഒ​രു പ​ക്ഷി അ​ട​യി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ് ആ ​പ​ദ്ധ​തി ത​ന്നെ നി​റു​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം തു​ട​ങ്ങി, യു.​എ.​ഇ നേ​തൃ​ത്വം ജൈ​വീ​ക ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ കൂ​ടി നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ്. ഷാ​ർ​ജ​യെ ജൈ​വീ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​നം എ​ന്നു​വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വി​ളി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.



    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ കാ​ടു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് ജൈ​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഷാ​ർ​ജ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു. അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ൻ​സി ന​ട​ത്തി​യ സ​മീ​പ​കാ​ല സ​ർ​വേ​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ‘അ​ൽ-​ദാ​മി’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഓ​സ്പ്രേ​യു​ടെ പ്ര​ജ​ന​ന ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 100 ശ​ത​മാ​ന​വും ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണെ​ന്നും, തീ​ര​ദേ​ശ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലും അ​ബൂ​ദ​ബി ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലും 300 കൂ​ടു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ണ്.

    കൂ​ടാ​തെ, 127 ജോ​ഡി പ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു, അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​ത്, അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ലെ ഈ ​പ​ക്ഷി​യു​ടെ മൊ​ത്തം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 15 ശ​ത​മാ​ന​വും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​ന്‍റെ​യും ഒ​രു ന​ല്ല സൂ​ച​ക​മാ​ണ് ഓ​സ്പ്രേ, കൂ​ടാ​തെ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ, യൂ​റേ​ഷ്യ​ൻ, ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു കീ​ഴി​ൽ ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഇ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രു​ന്ത് വ​ര്‍ഗ്ഗ​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ട്ട വ​ലി​യ മീ​ന്‍തീ​നി പ​ക്ഷി​യാ​ണ് ഓ​സ്‌​പ്രേ. ചി​റ​ക് നി​വ​ര്‍ത്തി​യാ​ല്‍, കു​റു​കെ നീ​ളം, 180 സെ​ന്‍റീ​മീ​റ്റ​ര്‍.

    മീ​ൻ പ​രു​ന്ത് അ​ഥ​വാ ക​ട​ൽ പ​രു​ന്ത് എ​ന്നും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു, മ​ത്സ്യം മാ​ത്രം ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രി​നം ഇ​ര​പി​ടി​യ​ൻ പ​ക്ഷി​യാ​ണി​ത്. ഇ​വ​ക്ക് മി​ക​ച്ച കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി​യു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് 90 അ​ടി വ​രെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലു​ള്ള മ​ത്സ്യ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും മു​ങ്ങി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ലെ ക്വീ​ന്‍സ്‌​ലാ​ന്‍ഡാ​ണ് അ​ര്‍ദ്ധ​ന​ഗ​ര​മാ​യ സ​ണ്‍ഷൈ​ന്‍ കോ​സ്റ്റ്. ക​ട​ല്‍ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ദി​ക​ളും ഇ​ഷ്ടം പോ​ലെ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ ഓ​സ്‌​പ്രേ പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​സ​ങ്കേ​തം. മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ വം​ശ​നാ​ശ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു പ​ക്ഷി​യാ​ണ് ഓ​സ്‌​പ്രേ. 1950-70 കാ​ല​ത്ത് ഓ​സ്‌​പ്രേ​ക​ള്‍ വം​ശ​നാ​ശം നേ​രി​ട്ടു. കീ​ട​നാ​ശി​നി ഉ​ള്ളി​ല്‍ച്ചെ​ന്നു​ള്ള മ​ര​ണ​വും മു​ട്ട​ത്തോ​ടു​ക​ളു​ടെ ക​ട്ടി​ക്കു​റ​വ് മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ജ​ന​ന​ത്തോ​തു​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍. 1966 തൊ​ട്ട് 2019 വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ ഓ​സ്‌​പ്രേ പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ര്‍ഷം 1.9% നി​ര​ക്കി​ല്‍ വ​ര്‍ദ്ധി​ച്ച​താ​യി നോ​ര്‍ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ ബേ​ഡ് സ​ര്‍വേ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. അ​ന്‍റ​ര്‍ട്ടി​ക്ക​യൊ​ഴി​ച്ച് മ​റ്റെ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​സ്‌​പ്രേ​ക​ളെ കാ​ണാം. ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ലെ ന്യൂ ​സൗ​ത്ത് വേ​ല്‍സ് സ്‌​റ്റേ​റ്റി​ല്‍ ഈ​സ്‌​റ്റേ​ണ്‍ ഓ​സ്‌​പ്രേ സം​ര​ക്ഷി​ത പ​ക്ഷി​വ​ര്‍ഗ്ഗ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക്വീ​ന്‍സ് ലാ​ന്‍ഡ് പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​വ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്. റ​ഷ്യ​യി​ല്‍ ക​ടു​ത്ത ശൈ​ത്യ​മെ​ത്തു​മ്പോ​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ദേ​ശാ​ട​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന ഓ​സ്‌​പ്രേ​ക​ളെ ക​ണ്ട​താ​യി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ​ക്ഷി​നി​രീ​ക്ഷ​ക​ര്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ദാ​മി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​പ​ക്ഷി നി​ര​വ​ധി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് നി​ല​ത്ത് കൂ​ടു​കൂ​ട്ടു​ന്ന പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​വും ഭീ​ഷ​ണി​യും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ചു​വ​ന്ന കു​റു​ക്ക​ൻ​മാ​രാ​ണ് വി​ല്ല​ൻ​മാ​ർ. പ്ര​ജ​ന​ന സ​മ​യ​ത്ത് കൂ​ടു​കൂ​ട്ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ​യും മ​റ്റ് എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടു​കൂ​ട്ട​ലി​നെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ത്യേ​കം രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്ത കൃ​ത്രി​മ കൂ​ടു​കൂ​ട്ട​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ഈ ​ഇ​നം പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ജ​ന​നം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി, കൃ​ത്രി​മ കൂ​ടു​കെ​ട്ട​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച്, ഈ ​പ​ക്ഷി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തി​ന്‍റെ പു​ന​രു​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച് ഓ​സ്‌​പ്രേ​യു​ടെ ച​ല​നം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    1999 ലെ ​ഫെ​ഡ​റ​ൽ നി​യ​മം 24 പ്ര​കാ​രം ഓ​സ്പ്രേ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു, ഈ ​നി​യ​മം പ​ക്ഷി​യെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​ത്, കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത്, പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്, മു​ട്ട​ക​ളോ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളോ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ജ​ന​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്നി​വ നി​രോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ഇ​ന​ത്തെ​യും അ​തി​ശ​ന്‍റ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​ര​ക്ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നും അ​തോ​റി​റ്റി നി​ര​ന്ത​രം രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    പ്രാ​ധാ​ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ

    55-60 സെ​ന്‍റീ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ നീ​ള​വും 120-175 സെ​ന്‍റീ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ചി​റ​കു​വ​ലി​പ്പ​വു​മു​ള്ള വ​ലി​യ പ​ക്ഷി​യാ​ണ് ഓ​സ്‌​പ്രേ. ഇ​തി​ന്‍റെ മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗം ത​വി​ട്ടു​നി​റ​ത്തി​ലും അ​ടി​ഭാ​ഗം ചാ​ര​നി​റ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്. ക​ണ്ണി​നു കു​റു​കെ​യു​ള്ള ക​റു​ത്ത പാ​ടു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​രീ​തി

    ഇ​വ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മ​ത്സ്യ​ത്തെ​യാ​ണ് ഭ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ്യം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ താ​ലു​ക​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്, കൊ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ

    വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഓ​സ്‌​പ്രേ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം വാ​യു​വി​ൽ വ​ട്ട​മി​ട്ട് പ​റ​ക്കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഇ​ര​യെ കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും.

    കു​ടും​ബ​ജീ​വി​തം

    വ​സ​ന്ത​കാ​ല​ത്തും ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തും ഇ​വ കു​ടി​യേ​റി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്നു. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി ഇ​വ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ന്നു​യ​ർ​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷം കു​റ​ച്ച് നാ​ളു​ക​ൾ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്നു.

    പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ

    ഓ​സ്‌​പ്രേ​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​നു​ഷ്യ​രി​ലു​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫോ​വ​ക​ളും ഫോ​ട്ടോ​റി​സെ​പ്റ്റ​ർ സെ​ല്ലു​ക​ളും ഉ​ണ്ട്.

    വം​ശ​നാ​ശം

    1950-ക​ൾ​ക്കും 1970-ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ഇ​വ​യു​ടെ എ​ണ്ണം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ 1972-ൽ ​ഡി.​ഡി.​ടി നി​രോ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​വ​യു​ടെ എ​ണ്ണം വീ​ണ്ടും വ​ർ​ദ്ധി​ച്ചു.

    എ​ന്താ​ണ് ഡി.​ഡി.​ടി

    കൃ​ഷി​യി​ലെ മ​ലേ​റി​യ, ടൈ​ഫ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ കീ​ട​ജ​ന്യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​രു കൃ​ത്രി​മ കീ​ട​നാ​ശി​നി​യാ​യ ഡൈ​ക്ലോ​റോ​ഡി​ഫെ​നൈ​ൽ​ട്രി​ക്ലോ​റോ​എ​ഥേ​നി​ന്‍റെ ചു​രു​ക്ക​പ്പേ​രാ​ണ് ഡി.​ഡി.​ടി. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കും മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും ദോ​ഷം വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും കാ​ര​ണം, 1972ൽ ​യു.​എ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തി​ന്‍റെ ഉ​പ​യോ​ഗം നി​രോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പ​രി​മി​ത​മാ​യ രോ​ഗ​വാ​ഹ​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ചി​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് ഇ​പ്പോ​ഴും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.


