ഷാർജയുടെ മധുര താഴ്വരtext_fields
ഷാർജയിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ പ്രകൃതിദത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി വാദി അൽ ഹെലോ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു, എമിറേറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നും ശാന്തതയും മനോഹരവുമായ സൗന്ദര്യവും തേടുന്ന സന്ദർശകരെ ഇത് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ശാന്തതയിൽ, പൗരാണിക സുഗന്ധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം നഗരജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമീണതയിലേക്കുള്ള ഇടവഴിയാണ്.
ഇവിടെ മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മറക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങൾ വിരിയുന്നു. ബദുവിയൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളമായ ആതിഥ്യമര്യാദയും ഉദാരതയും അനുഭവിച്ചറിയാം.
ഷാർജ എമിറേറ്റിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലാണ് വാദി അൽ ഹെലോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, കൽബയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറും ഷാർജ-കൽബ റോഡിന് നേരെ എതിർവശത്തും. ഹജർ പർവതനിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അരുവി ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പർവതപ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉന്മേഷദായകമായ ജലപ്രവാഹം അനുഭവിക്കാൻ ഈ പ്രകൃതിദത്ത ജലകോഴ്സ് സന്ദർശകർക്ക് അവസരം നൽകുന്നു.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഈ പ്രദേശത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അതിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ നിന്നാണ് വാദി അൽ ഹെലോ എന്ന പേര് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ, ഇംഗ്ലീഷിൽ "മധുരമുള്ള താഴ്വര" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാദി അൽ ഹെലോ, ശുദ്ധജലത്തിനും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണിനും പേരുകേട്ടതായിരുന്നു. ഇന്ന്, വാദി അൽ ഹെലോ അതിന്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. പരുക്കൻ ഭൂപ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഈ പ്രദേശം എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന തരത്തിലാണ്.
സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരംഷാർജ എമിറേറ്റിലെ ഓരോ നഗരത്തിനും പ്രദേശത്തിനും അചഞ്ചലമായ പിന്തുണയും ശ്രദ്ധയും ലഭിക്കുന്നു. വാദി അൽ ഹെലോയും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. പർവതശിഖരങ്ങളിലെ ഭവന നിർമ്മാണം, വിശാലമായ ഒരു റോഡ് ശൃംഖല, തന്ത്രപരമായി സ്ഥാപിച്ച തുരങ്കങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, വിനോദം, സുരക്ഷാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പുരോഗതികളിൽ ഈ പ്രതിബദ്ധത പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
പ്രദേശത്തെ കൽബയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റോഡ്, മനോഹരമായ പാർക്കുകൾ, നിരവധി വിനോദ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി, വാദി അൽ ഹെലോ യു.എ.ഇയുടെ സവിശേഷമായ പ്രകൃതിദത്ത ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് താമസക്കാർക്ക് ശാന്തമായ ജീവിതശൈലി നൽകുകയും സന്ദർശകർക്ക് സുഖകരവും സമ്പന്നവുമായ അനുഭവം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പൗരാണിക കാലത്തെ നിർമിതികൾ, കാലവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെട്ട തോട്, ഒഴുക്കിൽ കിടന്ന് ശിൽപങ്ങളായി തീർന്ന കല്ലുകൾ, ഇടയതാവളങ്ങൾ, പക്ഷികൾ പാടുന്ന മരങ്ങൾ, ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ പള്ളി തുടങ്ങി കണ്ടാൽ മതി വരാത്ത മേഖലയാണ് ഈ മധുര താഴ് വര.
