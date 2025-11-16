Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Gulf Features
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 1:32 PM IST

    ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് റാ​ക് മ​അ്മൂ​റ പൊ​ലീ​സ്

    ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് റാ​ക് മ​അ്മൂ​റ പൊ​ലീ​സ്
    റാ​ക് അ​ല്‍ മ​അ്മൂ​റ

    പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍

    കൗ​ണ്‍സി​ല്‍

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഭാ​വി​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ത​ട്ടി​പ്പും ഭീ​ഷ​ണി​യും തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് റാ​ക് അ​ല്‍ മ​അ്മൂ​റ കോം​പ്ര​ഹ​ന്‍സീ​വ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ്, പ​ബ്ലി​ക്ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍, ചേം​ബ​ര്‍ കൊ​മേ​ഴ്സ് ആ​ന്‍റ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി, പ്രി​വ​ന്‍റീ​വ് മെ​ഡി​സി​ന്‍ വ​കു​പ്പ്, സ​ഖ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഉ​ബൈ​ദു​ല്ലാ​ഹ് ആ​ശു​പ​ത്രി, ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​ര്‍ വ​കു​പ്പ്, ഹ​യ​ര്‍ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി, റാ​ക് മെ​ഡി​സി​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ ഹെ​ല്‍ത്ത് സ​യ​ന്‍സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, ത​ന്‍ബ് സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്കൂ​ള്‍, പാ​കി​സ്താ​ന്‍ ഹൈ​സ്കൂ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ന്ന ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ൽ മ​അ്മൂ​റ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ മേ​ധാ​വി ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ് കേ​ണ​ല്‍ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ അ​ഹ്വാ​സ് അ​ല്‍ ത​നൈ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​മാ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ക​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് കേ​ണ​ല്‍ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സേ​വ​ന വി​ത​ര​ണ ചാ​ന​ലു​ക​ള്‍, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച രീ​തി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ര്‍ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച സെ​ഷ​നി​ല്‍ മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി​യ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍റ് പ്രി​വ​ന്‍ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പി​ലെ മേ​ജ​ര്‍ സാ​ലിം അ​ല്‍ ഹ​ര്‍ഷ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ച​ര്‍ച്ച​യും ന​യി​ച്ചു.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsPolicegulf news malayalam
