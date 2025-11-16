Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Gulf Features
    Posted On
    16 Nov 2025 1:26 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 1:26 PM IST

    'ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​സ് ക​പ്പ് 2025' ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ കി​രീ​ടം ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​ക്ക്​

    ‘ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​സ് ക​പ്പ് 2025’ ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ കി​രീ​ടം ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​ക്ക്​
    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​സ് ക​പ്പ് 2025' ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം

    ദു​ബൈ: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​സ് ക​പ്പ്’ ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ). ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി ക​സ്റ്റം​സ് ടീ​മി​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ​ത്. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മി​ക​ച്ച സ്ഥി​ര​ത​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വും കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച്, പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ത​ന്നെ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ടീം ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തു​ക​യും, സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ലും ഫൈ​ന​ലി​ലും ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി ടീ​മി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്‍റെ അ​ൽ ജാ​ഫ്​​ലി​യ ഓ​ഫീ​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്വീ​ക​ര​ണം. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ സം​ഘാ​ത്മ​ക​ത​യും ഏ​കോ​പ​ന​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ഈ ​ഉ​ദ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ത്തി​ലും രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​ത​ല​ത്തി​ലും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നി​ര​വ​ധി സ്പോ​ർ​ട്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

