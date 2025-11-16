ഫുജൈറ ഇന്റർനാഷനൽ അറേബ്യന് കുതിര സൗന്ദര്യ മത്സരം 20 മുതല്text_fields
ഫുജൈറ: ഫുജൈറ കിരീടാവകാശി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് അൽ ഷർഖിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫുജൈറ ഇന്റർനാഷനൽ അറേബ്യൻ ഹോഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നവംബര് 20 മുതല് 29 വരെ ഫുജൈറ ഫോര്ട്ട് അങ്കണത്തില് നടക്കും. നവംബർ 20 മുതൽ 23 വരെ നടക്കുന്ന ഫുജൈറ ഇന്റർനാഷണൽ ഷോ ജമ്പിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പോടെയാണ് ഈ വർഷത്തെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് നവംബർ 24ന് ഫുജൈറ ഡ്രെസ്സേജ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും തുടർന്ന് 27 മുതൽ 29 വരെ ഫുജൈറ ഇന്റർനാഷണൽ അറേബ്യൻ ഹോഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും നടക്കും.
ബ്യൂട്ടി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും ഡ്രെസ്സേജ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലുമായി നൂറുകണക്കിന് വിവിധ ഇനത്തില് പെട്ട കുതിരകള് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ അറേബ്യൻ ഹോഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സംഘാടക സമിതി ചെയര്മാന് ഡോ അഹമ്മദ് ഹംദാൻ അൽ സെയൂദി പറഞ്ഞു. ഒമ്പത് വർഷമായി നടന്നുവരുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ അറേബ്യൻ ഹോഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഒരു വിശിഷ്ട കായിക കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ഫുജൈറയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇമാറാത്തി പൈതൃകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്തിലും മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെയർമാൻ ഡോ. അഹമ്മദ് ഹംദാൻ അൽ-സെയൂദി പറഞ്ഞു.
ഈ ഇവന്റുകൾ കേവലം കായിക മത്സരങ്ങളല്ല, മറിച്ച് കുതിരസവാരിയെ ഒരു സാംസ്കാരിക മൂല്യമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന, മനുഷ്യ വികസനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന, സൗന്ദര്യത്തോടുള്ള വിലമതിപ്പും ഇമാറാത്തി പൈതൃകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന ബോധവും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ കുതിരസവാരി ഭൂപടത്തിൽ ഫുജൈറയുടെ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഫുജൈറ ഇന്റർനാഷണൽ ഇക്വസ്ട്രിയൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഉന്നത സംഘാടക സമിതിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ അലി മുസബഹ് അൽ കഹ്ബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
