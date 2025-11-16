Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightGulf Featureschevron_rightഫു​ജൈ​റ...
    Gulf Features
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 1:36 PM IST

    ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​നൽ അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ കു​തി​ര സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​രം 20 മു​ത​ല്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​നൽ അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ കു​തി​ര സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​രം 20 മു​ത​ല്‍
    cancel

    ഫു​ജൈ​റ: ഫു​ജൈ​റ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഷ​ർ​ഖി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​നൽ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഹോ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ന​വം​ബ​ര്‍ 20 മു​ത​ല്‍ 29 വ​രെ ഫു​ജൈ​റ ഫോ​ര്‍ട്ട്‌ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഷോ ​ജ​മ്പി​ങ്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​വം​ബ​ർ 24ന് ​ഫു​ജൈ​റ ഡ്രെ​സ്സേ​ജ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പും തു​ട​ർ​ന്ന് 27 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഹോ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പും ന​ട​ക്കും.

    ബ്യൂ​ട്ടി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലും ഡ്രെ​സ്സേ​ജ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലു​മാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​വി​ധ ഇ​ന​ത്തി​ല്‍ പെ​ട്ട കു​തി​ര​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഹോ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്​ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹം​ദാ​ൻ അ​ൽ സെ​യൂ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഹോ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ഒ​രു വി​ശി​ഷ്ട കാ​യി​ക കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഫു​ജൈ​റ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൈ​തൃ​ക​ത്തെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്തി​ലും മു​ഖ്യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹം​ദാ​ൻ അ​ൽ-​സെ​യൂ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ൾ കേ​വ​ലം കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള​ല്ല, മ​റി​ച്ച് കു​തി​ര​സ​വാ​രി​യെ ഒ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക മൂ​ല്യ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന, മ​നു​ഷ്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന, സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള വി​ല​മ​തി​പ്പും ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ബോ​ധ​വും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ കു​തി​ര​സ​വാ​രി ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഫു​ജൈ​റ​യു​ടെ വി​ശി​ഷ്ട സ്ഥാ​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഇ​ക്വ​സ്ട്രി​യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​ന്ന​ത സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യു​ടെ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി മു​സ​ബ​ഹ് അ​ൽ ക​ഹ്ബി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsfujairahArabian Horse Beauty Competitiongulfnewsmalayalam
    News Summary - Fujairah International Arabian Horse Beauty Contest from 20
    Similar News
    Next Story
    X