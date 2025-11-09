Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    9 Nov 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    9 Nov 2025 12:47 PM IST

    അ​ജ്മാ​ന്‍ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ജ്മാ​ൻ ടൂ​റി​സ, സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ വ​കു​പ്പ് എ​ന്ന​താ​ണ്​​ പു​തി​യ നാ​മം
    അ​ജ്മാ​ന്‍ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു
    അ​ജ്​​മാ​നി​ലെ ക​ട​ൽ​തീ​രം

    അ​ജ്മാ​ന്‍: കൂ​ടു​ത​ല്‍ വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ജ്മാ​ന്‍ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ അ​ജ്മാ​ൻ ടൂ​റി​സ, സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ വ​കു​പ്പ് എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​യി​രി​ക്കും പു​തി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നാ​മം. വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രം, സം​സ്കാ​രം, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന് സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന സം​യോ​ജ​ന​മാ​ണ് ഇ​ത് വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​ജ്മാ​ൻ ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പും അ​ജ്മാ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ വ​കു​പ്പും ല​യി​പ്പി​ച്ച് പു​തി​യ പേ​രി​ൽ ഒ​രൊ​റ്റ സ്ഥാ​പ​നം രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും അ​ജ്മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹു​മൈ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച 2025ലെ ​നി​യ​മം ന​മ്പ​ർ 2 പ്ര​കാ​ര​വും അ​ജ്മാ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് അ​മ്മാ​ർ ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​സൃ​ത​മാ​യു​മാ​ണ്​ പു​തി​യ പേ​ര് സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത്.

    മൂ​ന്ന് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സം​യോ​ജ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും, പ്ര​ക​ട​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​യി​പ്പി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും വ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​തു​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മാ​തൃ​ക വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ൻ ടൂ​റി​സം, സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ളും യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, അ​തു​വ​ഴി എ​ല്ലാ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലും അ​ജ്മാ​നെ കു​റി​ച്ച പോ​സി​റ്റീ​വ് ഇ​മേ​ജ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

