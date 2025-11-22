Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവേ​ഗ​മേ​റി​യ 360k...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:53 AM IST

    വേ​ഗ​മേ​റി​യ 360k വാ​ൾ​ട്ട് ഇ.​വി ചാ​ർ​ജ​റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് സെ​യ്ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    വേ​ഗ​മേ​റി​യ 360k വാ​ൾ​ട്ട് ഇ.​വി ചാ​ർ​ജ​റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് സെ​യ്ൻ
    cancel
    camera_alt

    360k വാ​ൾ​ട്ട് ഇ.​വി ചാ​ർ​ജ​ിങ് സ്റ്റേഷൻ സെയിൻ അധികൃതരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​മേ​റി​യ 360kW അ​ൾ​ട്രാ-​ഫാ​സ്റ്റ് ഇ.​വി ചാ​ർ​ജ​റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് സെ​യ്ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ.സെ​യ്ന്‍റെ സെ​യ്ഫി​ലെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഇ.​വി ചാ​ർ​ജ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ലി​ക്വി​ഡ്-​കൂ​ളി​ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും നൂ​ത​ന സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റും ഈ ​ചാ​ർ​ജ​റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ൾ​ട്രാ-​ഫാ​സ്റ്റ് ചാ​ർ​ജി​ങ് നേ​രി​ട്ട് അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ദേ​ശീ​യ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​സ്ഥി​ര​താ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സെ​യ്ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​താ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം. 360kW ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഈ ​ചാ​ർ​ജ​റു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചാ​ർ​ജി​ങ്ങി​ന് പു​തി​യ വേ​ഗ​ത ന​ൽ​കും. ചൂ​ടു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പോ​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ലി​ക്വി​ഡ്-​കൂ​ളിം​ഗ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സെ​യ്ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.ഇ​ത് ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsZaingulf news malayalamEV Chargers
    News Summary - Zain unveils fast 360k volt EV chargers
    Similar News
    Next Story
    X