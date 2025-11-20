ബഹ്റൈനിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ 360k വാൾട്ട് ഇ.വി ചാർജറുകൾ അവതരിപ്പിച്ച സെയ്ൻtext_fields
മനാമ: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ 360kW അൾട്രാ-ഫാസ്റ്റ് ഇ.വി ചാർജറുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് സെയ്ൻ ബഹ്റൈൻ. സെയ്ന്റെ സെയ്ഫിലെ ആസ്ഥാനത്താണ് ഇ.വി ചാർജറുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. വിശ്വസനീയവും സുരക്ഷിതവുമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലിക്വിഡ്-കൂളിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയും നൂതന സോഫ്റ്റ്വെയറും ഈ ചാർജറുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.
വിശിഷ്ടാതിഥികൾ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ നിരവധി ഇലക്ട്രിക് വാഹന മോഡലുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും, അതിഥികൾക്ക് അൾട്രാ-ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്തു.ദേശീയ, പ്രാദേശിക സുസ്ഥിരതാ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സെയ്ൻ ബഹ്റൈന്റെ സുസ്ഥിരതാ തന്ത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ സംരംഭം.
360kW ശേഷിയുള്ള ഈ ചാർജറുകൾ രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ചാർജിംഗിന് പുതിയ വേഗത നൽകും. ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ പോലും സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ലിക്വിഡ്-കൂളിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുന്നു. പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഔദ്യോഗിക നിയന്ത്രണങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സെയ്ൻ ബഹ്റൈൻ ഉറപ്പുനൽകി. ഇത് ഇ.വി ചാർജിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register