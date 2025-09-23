Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി സെ​യ്ൻ ബി​സി​ന​സ്

    സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളും നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി സെ​യ്ൻ ബി​സി​ന​സ്
    സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സെ​യി​ൻ ബി​സി​ന​സ് അ​ധി​കൃ​ത​രും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രും ക​രാ​റി​ലൊ​പ്പി​ടു​ന്നു

    മ​നാ​മ: സെ​യ്ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ന്റെ ബി2​ബി വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ സെ​യ്ൻ ബി​സി​ന​സ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​മാ​യി പു​തി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ, സെ​യ്ൻ ബി​സി​ന​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്റെ റി​ഫ, ഈ​സ ടൗ​ൺ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി, എ​ക്സ്ട്രാ-​ലോ വോ​ൾ​ട്ടേ​ജ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​വീ​ക​രി​ക്കും. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റും. സ്കൂ​ളി​ന്റെ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ലാ​ബു​ക​ളും ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​വും നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളോ​ടെ ന​വീ​ക​രി​ക്കും. സെ​യ്ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചീ​ഫ് ബി2​ബി ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ൾ​സെ​യി​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​ലി മു​സ്ത​ഫ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ലൊ​പ്പി​ട്ടു. 350 ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ, ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ൾ, ലാ​ബു​ക​ൾ, ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നൂ​ത​ന സി​സി​ടി​വി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് പാ​ന​ലു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നാ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ക​ത്ത് മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യോ​ടെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സെ​യ്ൻ ബി​സി​ന​സ് അ​തി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

