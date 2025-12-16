Begin typing your search above and press return to search.
    യൂ​സ​ുഫ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​ ഹു​സൈ​ൻ ഖ​ല​ഫ് പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ, നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി

    മ​നാ​മ: യൂ​സ​ഫ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​ഹു​സൈ​ൻ ഖ​ല​ഫി​നെ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​യാ​യും നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യാ​യും നി​യ​മി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന​യൂ​സ​ുഫ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​ ഹു​സൈ​ൻ ഖ​ല​ഫ് പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ, നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രിമാ​യ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് റോ​യ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യാ​ണ് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് നി​യ​മി​ച്ച​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് രാ​ജ​കീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ജ​മീ​ൽ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഹു​മൈ​ദാ​ൻ സ​ർ​വി​സി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ് മാ​റ്റം.

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
