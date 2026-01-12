Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​ൽ​കി​യ​യി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 11:26 AM IST

    മ​ൽ​കി​യ​യി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബീ​ച്ച് ശു​ചീ​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ൽ​കി​യ​യി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബീ​ച്ച് ശു​ചീ​ക​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    മ​ൽ​കി​യ​യി​ലെ ബീ​ച്ച് ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത യു​വാ​ക്ക​ൾ

    മ​നാ​മ: യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​യി മ​ൽ​കി​യ ബീ​ച്ചി​ൽ വ​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ന്നു.

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്, ഗാ​വ​ൽ ക്ല​ബ്, ഒ​ൻ ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ഉ​ർ​ബേ​സ​ർ, അ​ൽ മ​ഹ​ദ് സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ‘ഇ​ക്കോ അ​വെ​യ​ർ​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ക്ഷ​ൻ ബീ​ച്ച് ക്ലീ​ന​പ്പ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.15 മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​മ​ണി​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ​യും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​ഠ​ന​ത്തെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു.​സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ലി​നും പ​രി​സ്ഥി​തി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​നു​മാ​യു​ള്ള പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ‘ഒ​ൻ ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്റൈ​ൻ’ ആ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ‘ഒ​ൻ ഹാ​ർ​ട്ട്, ഒ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി, ഒ​ൻ എ​ർ​ത്ത്’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും സ്കൂ​ളു​ക​ളും സ​മൂ​ഹ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്നാ​യി ചേ​ർ​ന്നു.

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്റെ​യും ഗാ​വ​ൽ ക്ല​ബി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​മാ​യ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ക്ഷ​മ​ത​യെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലേ​ക്കു കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ഗാ​വ​ൽ ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ​യും ന​യി​ച്ചു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘ഉ​ർ​ബേ​സ​ർ’ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഇ​ക്കോ ബ​സ് മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും റി​സൈ​ക്ലി​ങ്ങി​ലും സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള ജീ​വി​ത ശൈ​ലി​ക​ളി​ലും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. ‘ദി ​പാ​ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ’ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി.

    അ​ൽ മ​ഹ​ദ് സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗം പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റോ​യ് സ്ക​റി​യ, ഒ​ൻ ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ഗാ​വ​ൽ ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​ൽ മ​ഹ​ദ് സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും സം​സാ​രി​ച്ചു. ‘‘യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​വും സം​ഘാ​ത്മ​ക​ത​യും ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഗാ​വ​ൽ ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്” - എ​ന്ന് റോ​യ് സ്ക​റി​യ പ​റ​ഞ്ഞു. ദി​ന​ച​ര്യ​യി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ ചെ​റി​യ തെ​റ്റു​ക​ൾ പോ​ലും സ​മു​ദ്ര​പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ബോ​ധം കൈ​വ​ന്നു.

    200ലേ​റെ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. “ഇ​ത് ഒ​രു ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പു​ത്ത​ൻ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലൂ​ടെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്’’- സ്ക​റി​യ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ‘കൂ​ടി ന​ട​ക്കാം, കൂ​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാം - കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ച്ച​യും ശു​ദ്ധ​വു​മാ​യ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കാ​യി’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ദി​ന​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Youth-led beach cleanup in Malkiya
    Similar News
    Next Story
    X