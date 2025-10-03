Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 12:33 PM IST

    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ആ​ദ​രിക്കൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    മ​നാ​മ: മ​ല​ബാ​ർ മെ​ഗാ ക​പ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള വൈ.​എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​നെ​യും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ എ​ഫ്.​സി ന​ട​ത്തി​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഐ.​വൈ.​സി.​സി​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. സി​ഞ്ചി​ലെ ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​മോ​ദ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എം. സു​ബൈ​ർ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി. ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​നീ​സ് വി.​കെ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ് യി​ദ്ദീ​ൻ, ഗ​ഫൂ​ർ മൂ​ക്കു​ത​ല, യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ്മ​ൽ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജു​നൈ​ദ് കാ​യ​ണ്ണ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ജി​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി അ​ഡ്മി​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മെ​ഹ​സ​ബ്, ബ​ദ​ർ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​ജാ​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ അ​ഹ​ദ്, സ​വാ​ദ്, സി​റാ​ജ് വി.​പി, ആ​ശി​ഖ്, അ​ൻ​സീ​ർ, ഫ​ർ​ഹാ​ദ്, ബാ​സി​ത്ത്, ഫൈ​സ​ൽ മ​ങ്ക​ട, ലി​ബി​ൻ​ഷാ​ദ്, മാ​നേ​ജ​ർ സി​റാ​ജ് ഹൈ​ദ്രോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജു​നൈ​ദ് സ​മാ​പ​നം ന​ട​ത്തി.

    TAGS:youth indiaGulf NewsFootball clubBahrain News
