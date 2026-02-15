Begin typing your search above and press return to search.
    മ​നാ​മ: വി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ക്കാം റ​മ​ദാ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ഹ്‌​ല​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം അ​ലി അ​ൽ​ത്താ​ഫ് സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​മ​ദാ​നി​ലൂ​ടെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ദൈ​വ​ഭ​ക്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ല്ലാ​ഹു​വു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    റ​മ​ദാ​ൻ ഒ​രു മ​ഴ പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ത് പെ​യ്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന ഭൂ​മി​യി​ലെ​ല്ലാം ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​രു മ​ഴ പെ​യ്ത് ഭൂ​മി പു​ന​ർ​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ, റ​മ​ദാ​നി​ലൂ​ടെ ആ​ർ​ജി​ക്കു​ന്ന ന​ന്മ​ക​ൾ ഒ​രു വി​ശ്വാ​സി​യി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​ക​ണം. ന​ന്മ​യു​ടെ ഉ​റ​വി​ട​മാ​യി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കാ​ൻ ഓ​രോ വി​ശ്വാ​സി​യും ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നാ​ല് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഉ​ദ്ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. അ​ല്ലാ​ഹു​വി​നോ​ടു​ള്ള ത​ഖ്‌​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ക, അ​ല്ലാ​ഹു ന​ൽ​കി​യ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ സം​തൃ​പ്തി ക​ണ്ടെ​ത്തി ജീ​വി​ക്കു​ക, ഈ ​ലോ​ക​ത്തി​ന​പ്പു​റം മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ​വ. ഈ ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ റ​മ​ദാ​ൻ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ത്മീ​യ മാ​റ്റം സാ​ധ്യ​മാ​കൂ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഓ​ഫി​സി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ്മ​ൽ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ് ഹൈ​ദ്രോ​സ് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ജാ​സ് മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗ​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

