Madhyamam
    25 Aug 2025 1:38 PM IST
    25 Aug 2025 1:38 PM IST

    സുരക്ഷാ കാമറ മറച്ച്‌ തീവെപ്പ്; യുവാവിന് ഒരുവർഷം തടവ്

    മ​നാ​മ: എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ റോ​ഡി​ൽ സു​ര​ക്ഷ കാ​മ​റ​ക​ൾ മ​റ​ച്ച​ശേ​ഷം മാ​ലി​ന്യ​പ്പെ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് തീ​യി​ട്ട ബ​ഹ്‌​റൈ​നി യു​വാ​വി​ന് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. മാ​ലി​ന്യ​പ്പെ​ട്ടി​ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ 198 ദി​നാ​റി​ന്‍റെ ന​ഷ്ടം യു​വാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ തീ ​വെ​ക്കു​ക​യും മാ​ലി​ന്യ​നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ്വ​ത്ത് ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കു​റ്റ​ത്തി​നാ​ണ് ശി​ക്ഷ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ‍യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഒ​രു സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് പി​ന്നി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​പ്പെ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് തീ​യി​ട്ട​താ​യി ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തീ ​അ​ണ​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ​െപാ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. തീ ​മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    കു​റ്റ​വാ​ളി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​മീ​പ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​യാ​ൾ കാ​മ​റ​ക​ൾ തു​ണി​കൊ​ണ്ട് മ​റ​യ്ക്കു​ക​യും ലെ​ൻ​സു​ക​ളി​ൽ പെ​യി​ന്റ​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നാ​ൽ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യെ ഗു​ദൈ​ബി​യ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​യാ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശം പെ​യി​ന്റ് ബ​ക്ക​റ്റും മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​യും ലൈ​റ്റ​റും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്.

