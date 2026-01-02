Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയു​വാ​ക്ക​ളെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:45 AM IST

    യു​വാ​ക്ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ് യൂ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി
    യു​വാ​ക്ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ് യൂ​ത്ത്
    cancel
    camera_alt

    ‘മു​ൽ​ഹി​മൂ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ഷി​ക ച​ട​ങ് 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും വി​വി​ധ വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ർ​വാ​ൻ ഫു​വാ​ദ് ക​മാ​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ‘മു​ൽ​ഹി​മൂ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ഷി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. യു​വ​ജ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ യു​വ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ​യും ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റി​ച്ചു.

    നേ​തൃ​പാ​ട​വം, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത, സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​രു​ത്താ​ണ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഈ ​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി യു​വാ​ക്ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്കാ​നും നേ​തൃ​ഗു​ണം വ​ള​ർ​ത്താ​നു​മു​ള്ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ൽ​ഹി​മൂ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ഈ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ സ​ലാം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു ടീ​മി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ, മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച യു​വാ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:baharaingulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Youth emphasizes the importance of empowering youth
    Similar News
    Next Story
    X