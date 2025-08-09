Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ്പീ​ഡ് ബോ​ട്ടി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:57 AM IST

    സ്പീ​ഡ് ബോ​ട്ടി​ൽ ഡൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ ക​ട​ലി​ൽ വീ​ണ് യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു; ഒ​രാ​ളെ ര‍ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    സ്പീ​ഡ് ബോ​ട്ടി​ൽ ഡൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ ക​ട​ലി​ൽ വീ​ണ് യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു; ഒ​രാ​ളെ ര‍ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ഹൈ​വേ​ക്ക് സ​മീ​പം സ്പീ​ഡ് ബോ​ട്ടി​ൽ ഡൈ​വി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക​ട​ലി​ൽ വീ​ണ ര​ണ്ട് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. ഒ​രാ​ളെ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ങ്ങ​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ലാ​ണ് (36) മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സാ​നി മ​റൈ​ൻ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30ഓ​ടെ ക​ട​ലി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ഇ​വ​ർ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഇ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു​വി​ധ വി​വ​ര​വും ല​ഭി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​ത​ന്നെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    പു​ല​ർ​ച്ചെ1.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് അ​സീ​സ് ന​സീ​ബി​നെ ജീ​വ​നോ​ടെ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ബോ​ട്ടി​ലെ ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബ​ലൂ​ൺ വീ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​ദ്ദേ​ഹം പൊ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ച്ചു. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി, ആ​രോ​ഗ്യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ശേ​ഷം വി​ട്ട​യ​ച്ചു. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് കോ​സ്വേ​ക്ക് സ​മീ​പം ഇ​സ്മാ​ഈ​ലി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. സ​മു​ദ്ര​സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​പ്പ​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഡൈ​വി​ങ്, മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും വി​ദ​ഗ്ധ​രോ​ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsspeed boatBahrain NewsObituary
    News Summary - youth died after falling into sea while diving on speed boat
    Similar News
    Next Story
    X