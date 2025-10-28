Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 11:15 AM IST

    യുവജന കൺവെൻഷനും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർക്ക് ആ​ദ​രവും

    യുവജന കൺവെൻഷനും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർക്ക് ആ​ദ​രവും
    യു​വ​ജ​ന വാ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മ​ല​ങ്ക​ര മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ​യു​ടെ യു​വ​ജ​ന വാ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ യു​വ​ജ​ന​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യു​വ​ജ​ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി. യു​വ​ജ​ന സ​ഖ്യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​റ്റി​ൻ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വ​ൽ ജോ​ൺ കാ​ശീ​ശാ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    റ​വ.​ഫാ. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​സ​ഫ് പ​ട​വു​പു​ര​ക്ക​ൽ ഒ.​എ​ഫ്.​എം ക​പ്പു​ച്ചി​ൻ മു​ഖ്യ പ്രാ​സം​ഗി​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ബി​ൻ മാ​ത്യു ഉ​മ്മ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് എം.​സി ജോ​ഷു​വ ക​ശീ​ശ​യു​ടെ മു​ഖ്യ ക​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ലും അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വ​ൽ ജോ​ൺ ക​ശീ​ശ​യു​ടെ സ​ഹ ക​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ലും വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു.

    യു​വ​ജ​ന​സ​ഖ്യ​ശാ​ഖ യോ​ഗം എം.​സി ജോ​ഷു​വ ക​ശീ​ശ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ശാ​ഖാ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സ് ഇ​ട​വ​ക​യി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും നി​ല​വി​ലെ സ​ൺ‌​ഡേ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. യു​വ​ജ​ന സ​ഖ്യം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ബി​ൻ മാ​ത്യു ഉ​മ്മ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ന​ജീ​വി​ത അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ജോ​യി​യ​മ്മ കു​രു​വി​ള​യും സ​ൺ‌​ഡേ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ന അ​നു​ഭ​വം മ​റി​യാ​മ്മ തോ​മ​സും പ​ങ്കു വെ​ച്ചു. യു​വ​ജ​ന സ​ഖ്യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​റ്റി​ൻ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

