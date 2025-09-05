Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    5 Sept 2025 2:09 PM IST
    5 Sept 2025 2:09 PM IST

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​നം; ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​നം; ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: തൃ​ശൂ​ർ ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ജി​ത്ത് വി.​എ​സി​നെ കു​ന്നം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വെ​ച്ച് ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി രം​ഗ​ത്ത്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം വ​ഴി സു​ജി​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ, സു​ജി​ത്തി​നെ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ന​ക​ത്ത് വെ​ച്ച് ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ഒ​രു ജ​ന​കീ​യ നേ​താ​വി​നോ​ടു​ള്ള പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഈ ​സ​മീ​പ​നം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ത​ന്നെ അ​പ​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഇ​ത്ത​രം അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നോ​ട് പോ​ലും പൊ​ലീ​സ് കാ​ര​ണം കൂ​ടാ​തെ ഇ​ത്ര​യും ക്രൂ​ര​മാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യെ​ങ്കി​ൽ, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നീ​തി ല​ഭി​ക്കു​മോ എ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന ചോ​ദി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും, വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണ്. ഈ ​ന​ട​പ​ടി കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സി​ന് ത​ന്നെ ക​ള​ങ്കം വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നീ​തി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടു​കൊ​ണ്ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സു​ജി​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌, ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു.

