    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 10:47 AM IST

    യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മാ​യി ശ്രാ​വ​ണം ഗാ​ന​മേ​ള

    shravanam
    സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങേ​ഴ്സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ‘ശ്രാ​വ​ണം’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന് യു​വ​ഗാ​യ​ക​രു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള.അ​നു​ശ്രീ, ന​ന്ദ, ബ​ൽ​റാം, ശ്രീ​രാ​ഗ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത​രാ​വ് സ​ദ​സ്സി​നെ ആ​ന​ന്ദ​ത്തി​ന്‍റെ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ ഇ​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള പു​തി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ടും യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​സ്വാ​ദ​ക​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ടും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞ സ​മാ​ജം ഹാ​ൾ -ചി​ത്രം സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര

    ഗാ​ന​മേ​ള​ക്കു​മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ‘ശ്രാ​വ​ണം’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. അ​റു​പ​തി​ല​ധി​കം സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​മാ​ജ​ത്തി​ന് അ​വ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​മാ​ജം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും ജ​ന​പ്രീ​തി​യു​ടെ​യും തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്നും പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ൽ, ‘ശ്രാ​വ​ണം’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​യാ​സ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

