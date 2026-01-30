Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 12:48 PM IST

    "താ​ങ്ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​മു​ണ്ട്" പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​ം

    താ​ങ്ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​മു​ണ്ട് പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​ം
    ‘താ​ങ്ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​മു​ണ്ട്’ ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എം. ​എം. സു​ബൈ​ർ ഡോ. ഫെ​മി​ലി​ന് അം​ഗ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 'താ​ങ്ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​മു​ണ്ട്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. റി​ഫ​യി​ലെ ദി​ശ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ഫെ​മി​ൽ, ഡോ. ​ജാ​സ്മി​ൻ മൊ​യ്തു എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് അം​ഗ​ത്വം ന​ൽ​കി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കാ​മ്പ​യി​ൻ ല​ഘു​ലേ​ഖ പ്ര​കാ​ശ​നം മു​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ കൊ​ല്ലം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സ്ക്വാ​ഡു​ക​ൾ, കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ, ടീ ​ടോ​ക്കു​ക​ൾ, സൗ​ഹൃ​ദ മീ​റ്റു​ക​ൾ, വ്യ​ക്തി​ത​ല കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ, ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​മാ​ൽ ന​ദ്‌​വി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് കാ​മ്പ​യി​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - "You too have a place" campaign begins
