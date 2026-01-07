Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയോ​മാ​യ് മാ​ർ​ഷ​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 2:19 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 2:19 PM IST

    യോ​മാ​യ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി; മൂ​ന്നാം ശാ​ഖ മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    യോ​മാ​യ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി; മൂ​ന്നാം ശാ​ഖ മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    യോ​മാ​യ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യ്ക്കും മാ​ന​സി​ക​മാ​യ ഏ​കാ​ഗ്ര​ത​യ്ക്കും പു​റ​മെ, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നു​ള്ള ക​രു​ത്തും പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് പ​രി​ശീ​ല​നം ഇ​ന്ന​ത്തെ ത​ല​മു​റ​യ്ക്ക് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​ക​ല​ക​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 11 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ​രു​ന്ന യോ​മാ​യ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ശാ​ഖ മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു.

    മു​ഹ​റ​ഖ് ക​സീ​നോ പാ​ർ​ക്കി​ന് സ​മീ​പം ആ​രം​ഭി​ച്ച പു​തി​യ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പ​ബ്ലി​ക് നോ​ട്ട​റി ഹാ​ഷിം യാ​കൂ​ബ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ശി​ഹാ​ൻ ന​ഹാ​സ് മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ പ​ത്തി​ലേ​റെ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ മാ​സ്റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ പു​തി​യ ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​ദ്യ ക​രാ​ട്ടേ ക്ലാ​സു​ക​ൾ സ​മ്പാ​യി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​നും, കു​ങ്ഫു, ബോ​ക്സി​ങ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ സു​ജീ​ഷ് മാ​സ്റ്റ​റും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ൽ ഹൂ​റ, ഉ​മ്മ​ൽ ഹ​സ്സം, മു​ഹ​റ​ഖ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 180ൽ ​അ​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നോ​ട​കം മു​പ്പ​തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി മാ​സ്റ്റ​ർ ഡി​ഗ്രി പ​ഠ​നം തു​ട​രു​ന്ന​ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണ്. ചി​ട്ട​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ചൊ​രു ത​ല​മു​റ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ക്കാ​ദ​മി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കീ​ട്ടും വ്യ​ത്യ​സ്ത ബാ​ച്ചു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഹൂ​റ, ഉ​മ്മ​ൽ ഹ​സ്സം, മു​ഹ​റ​ഖ് എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലും പ്ര​വേ​ശ​നം തു​ട​രു​ന്നു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ യോ​മാ​യ് അ​ക്കാ​ദ​മി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മ്പാ​യി അ​സീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ്പാ​യി അ​സീ​ർ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സ​മ്പാ​യി​മാ​രാ​യ സൈ​ഫ്, റ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ഡ്മി​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി വി​ളി​ക്കു​ക - 33688440, 35375006

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsMuharraqMartial Arts Academygulf news malayalam
    News Summary - Yomai Martial Arts Academy; Third branch begins operations in Muharraq
    Similar News
    Next Story
    X