Madhyamam
    Bahrain
    10 Sept 2025 11:11 AM IST
    10 Sept 2025 11:11 AM IST

    ഇ​ന്ന​ല​ക​ളി​ലെ ഓ​ണം ഓ​ർ​മ

    എ​ന്റെ ഓ​ർ​മ​യി​ലു​ള്ള ഓ​ണം തൊ​ണ്ണൂ​റു​ക​ളി​ലെ മ​ധു​രം നി​റ​ഞ്ഞ ബാ​ല്യ​സ്മ​ര​ണ​ക​ളാ​ണ്. ഓ​ണം എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു ഒ​ത്തു ചേ​ര​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്, ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ എ​ല്ലാം വീ​ട്ടി​ൽ വ​രും. തി​രി​ച്ചു ബ​ന്ധു​വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പോ​കും. അ​ന്ന് ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ലെ​യ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഓ​ണ​മാ​ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു പു​തി​യ ഒ​രു വ​സ്ത്രം കി​ട്ടാ​ൻ. ഓ​ണ പ​രീ​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ് സ്കൂ​ൾ അ​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​ണ്.

    ഓ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രാ​ഴ്ച മു​ന്നേ ത​ന്നെ എ​ന്റെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ഉ​ട​യ​ഗി​രി ക്ഷേ​ത്ര​മു​റ്റ​ത്തെ വ​ലി​യ ആ​ലി​ന്റെ കൊ​മ്പി​ൽ ഊ​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​ടും. കു​ട്ടി​ക​ളെ​ല്ലാം പി​ന്നെ ഓ​ണം ക​ഴി​യും​വ​രെ ഊ​ഞ്ഞാ​ൽ ആ​ടാ​ൻ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. ഉ​ത്രാ​ട ദി​വ​സം ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ല്ലാം പാ​ട​വ​ര​മ്പി​ലും കാ​ട്ടി​ലും പൂ​വ് പ​റി​ക്കാ​ൻ പോ​കും. തു​മ്പ​പൂ​വ്, തു​ള​സി, മു​ക്കു​റ്റി, ശം​ഖ്‌​പു​ഷ്പം, കൊ​ങ്ങി​ണി പൂ​വ്, കാ​ക്ക പൂ​വ് ഇ​വ​യൊ​ക്കെ കൊ​ണ്ട് ചാ​ണ​കം മെ​ഴു​കി​യ ത​റ​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് പൂ​ക്ക​ളം ഇ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    ഉ​ത്രാ​ട​ത്തി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രും അ​ടൂ​ർ ടൗ​ൺ ഹാ​ളി​ലെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത, പ​റ​ക്കോ​ട് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് അ​തൊ​രു ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് അ​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ൾ കാ​ണാ​നി​ല്ല. പ​ക​രം സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും മാ​ളു​ക​ളും ആ ​സ്ഥാ​നം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. വീ​ട്ടി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ​കൂ​ടി സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കും, ആ​ദ്യം സ​ദ്യ വി​ള​മ്പു​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. ഇ​ന്ന് അ​തെ​ല്ലാം റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് ആ​ഹാ​ര​ത്തി​ലൊ​തു​ങ്ങി.

    തി​രു​വോ​ണ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള മി​ത്ര​പു​രം ക​ലാ​സ​മി​തി ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ ഓ​ണ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രു​മെ​ത്തും. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​ന്ന് ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ലെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ സ​ജീ​വ​മ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ല​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും.

    പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ന്ന​ത്തെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ എ​വി​ടെ​യോ ത​ളം​കെ​ട്ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്നു, ഒ​രി​ക്ക​ലും തി​രി​ച്ചു കി​ട്ടാ​ത്ത ന​ല്ല കു​റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ.

    onam, onam memories, Bahrain News, gulf news malayalam
    Yesterday's Onam memories
