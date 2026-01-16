Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയമൻ പ്രതിസന്ധി;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 10:53 AM IST

    യമൻ പ്രതിസന്ധി; ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയക്ക് ബഹ്റൈൻ പിന്തുണ

    text_fields
    bookmark_border
    അപകട സാധ്യത നേരിടുന്ന പ്രവർത്തകരുടെ സംരക്ഷണവും മോചനവും ഉറപ്പാക്കണം
    യമൻ പ്രതിസന്ധി; ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയക്ക് ബഹ്റൈൻ പിന്തുണ
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്ഥി​ര​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ നാ​ൻ​സി അ​ബ്ദു​ല്ല ജ​മാ​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ​യി​ൽ

    മനാമ: യമനിൽ ദീർഘകാല സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സംയമിതവും യുക്തിപരവുമായ സമീപനം അനിവാര്യമാണെന്ന് ബഹ്റൈൻ വ്യക്തമാക്കി. സംഘർഷ പരിഹാരത്തിന് സംഭാഷണവും നയതന്ത്രവുമാണ് ഏക പ്രായോഗിക മാർഗമെന്നും രാജ്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. യമനിലെ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ നടന്ന ബ്രിഫിങ്ങിൽ സംസാരിച്ച ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ ബഹ്റൈന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്ഥിരപ്രതിനിധിയായ അംബാസഡർ നാൻസി അബ്ദുല്ല ജമാൽ, യമന്റെ പരമാധികാരത്തിനും ഭൗമ ഐക്യത്തിനും ബഹ്റൈൻ നൽകുന്ന അചഞ്ചലമായ പിന്തുണ ആവർത്തിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട യു.എൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിലൂടെയായിരിക്കണം പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥിരത പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും യമനി ജനങ്ങളുടെ ആകാംക്ഷകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വികസന സാധ്യതകൾ തുറക്കാനും എല്ലാ കക്ഷികളും വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അവർ ആഹ്വാനംചെയ്തു.

    തെക്കൻ രാഷ്ട്രീയ സംഘങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റിയാദിൽ സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേരാനുള്ള യമന്റെ നീക്കത്തെ അംബാസഡർ ജമാൽ സ്വാഗതംചെയ്തു. ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംവാദത്തിലൂടെ തെക്കൻ പ്രശ്നം അഭിസംബോധന ചെയ്യാനുള്ള സാന്ദ്രമായ ശ്രമമാണിതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. യോഗത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച സൗദി അറേബ്യയെ പ്രശംസിച്ച അവർ, ഇത് സംഘർഷം കുറക്കാനും യമന്റെ ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളും പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നയതന്ത്ര പരിഹാരങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനും സഹായകരമായ പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിയാണെന്നും വിലയിരുത്തി.

    ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പ്രത്യേക ദൂതനായ ഹാൻസ് ഗ്രുൻഡ്ബർഗിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ബഹ്റൈൻ ശക്തമായ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യു.എൻ മേൽനോട്ടത്തിൽ യമനിലെ വിവിധ കക്ഷികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ രാജ്യം പിന്തുണച്ചു. അതേസമയം, യമനിൽ ഗുരുതരമാകുന്ന ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് ബഹ്റൈൻ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. വിശപ്പ് വർധിക്കുന്നതോടെ കടുത്ത മാനവിക പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സഹായവസ്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, ഉയർന്നുവരുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ നേരിടുന്ന മാനവിക പ്രവർത്തകരുടെ സംരക്ഷണവും മോചനവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    സമ്മേളനത്തിനിടെ, റെഡ് സീയിൽ തുടരുന്ന ഭീഷണികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമുദ്രഗതാഗതം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ 2812 (2026) നമ്പർ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചു. പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായി ബഹ്റൈൻ വോട്ട് ചെയ്തു. റെഡ് സീയുടെ സുരക്ഷയോടുള്ള തന്റെ പ്രതിബദ്ധത വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച രാജ്യം, വാണിജ്യ കപ്പലുകളിലേക്കുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും ഇത്തരം നടപടികൾ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിനും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥക്കും ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയുംചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:yemen crisisunited nationBahrain
    News Summary - Yemen crisis; Bahrain supports UN political process
    Similar News
    Next Story
    X