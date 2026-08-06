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    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Aug 2026 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Aug 2026 12:30 PM IST

    ‘യാ ഹബീബി’ ഓർമ പുസ്തകം കൈമാറി

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    ‘യാ ഹബീബി’ ഓർമ പുസ്തകം കൈമാറി
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    പുസ്തകം കൈമാറുന്നു

    മനാമ: സൗദി കെ.എം.സി.സി മുൻ ട്രഷറർ മർഹൂം സി ഹാഷിം സാഹിബിന്റെ ഓർമ പുസ്തകം ‘യാ ഹബീബി’ സൗദി കെ.എം.സി.സി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം സി.പി ഷരീഫ് ചോലമുക്ക് ബഹ്‌റൈൻ വെസ്റ്റ് റിഫ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് നാസർ കല്ലാച്ചിക് കൈമാറി.

    സിദ്ദിഖ് മൗലവി ഫൈസൽ ഒഴുകൂർ, ഹുസൈൻ വേങ്ങര, ജലീൽ കാക്കുനി, അക്ബർ മലപ്പുറം, റസാഖ് മയ്യന്നൂർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

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    TAGS:book releaseBehrain
    News Summary - ‘യാ ഹബീബി’ ഓർമ പുസ്തകം കൈമാറി
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