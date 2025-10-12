Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ലോ​ക ടൂ​റി​സം ദി​നം; സാ​യാ​ഹ്ന ടൂ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ടൂ​റി​സം ദി​നം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ലോ​ക ടൂ​റി​സം ദി​ന​ത്തി​ൽ ബി.​ടി.​ഇ.​എ, ബി.​എ.​സി.​എ, എം.​ഒ.​ടി.​ടി, ബി.​പി.​ടി.​സി സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടൂ​ർ അ​ഭി​മാ​ന​വും മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​വും പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്തു. ഒ​രു ദ​ശാ​ബ്ദ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന എ​നി​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം, അ​ൽ ജ​സ്ര ക്രാ​ഫ്റ്റ് വി​ല്ലേ​ജ്, കാ​നൂ മ്യൂ​സി​യം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഒ​രു ഗ്രൂ​പ് ടൂ​റി​ൽ ഒ​ര​വ​സ​രം കി​ട്ടി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​താ​ദ്യ​മാ​ണ്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട ടൂ​ർ ബാ​ബ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കാ​നൂ മ്യൂ​സി​യം, അ​ൽ ജ​സ്ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ക്രാ​ഫ്റ്റ് സെ​ന്റ​ർ, ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ ടൂ​ർ ഗൈ​ഡു​മാ​യി വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. അ​ൽ ജ​സ്ര ക്രാ​ഫ്റ്റ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ത​ത്സ​മ​യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, വി​ൽ​പ​ന എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ഒ​രു മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​ക്കു​കീ​ഴി​ൽ ക​ര​കൗ​ശ​ല കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ കേ​ന്ദ്രം പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ ശ​രി​ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു.

    ഭാ​വി​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് സു​സ്ഥി​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​ല്ലാം ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​വും പ​ഴ​യ​തു​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​മാ​യ മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണം പോ​ലു​ള്ള പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ ജ​സ്ര ക്രാ​ഫ്റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക്രാ​ഫ്റ്റ് സെ​ന്റ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ൽ തു​ണി നെ​യ്ത്തും ര​സ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ഇ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ല​മു​റ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല സീ​സ​ണി​ൽ ബി.​പി.​ടി.​സി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പൊ​തു ഗ​താ​ഗ​തം പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ടൂ​ർ ഗൈ​ഡു​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ഗ്രൂ​പ് ടൂ​റു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

