    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 10:04 AM IST

    അ​രി​മ​ണി​ക​ളാ​ൽ തീ​ർ​ത്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ കൂ​റ്റ​ൻ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ന് ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ് അം​ഗീ​കാ​രം

    18 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും എ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യു​മു​ള്ള ഭൂ​പ​ടം ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്സി​ലാ​ണ് ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്
    അ​രി​മ​ണി​ക​ളാ​ൽ തീ​ർ​ത്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ കൂ​റ്റ​ൻ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ന് ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ് അം​ഗീ​കാ​രം
    ക​ന്ന​ഡ സം​ഘം അ​രി​മ​ണി​കൊ​ണ്ട് തീ​ർ​ത്ത ഭൂ​പ​ടം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന് ക​ന്ന​ഡ സം​ഘം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യ കൂ​റ്റ​ൻ ധാ​ന്യ​ചി​ത്ര​ത്തി​ന് ലോ​ക റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് അം​ഗീ​കാ​രം. അ​രി​മ​ണി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭൂ​പ​ടം എ​ന്ന നേ​ട്ട​മാ​ണ് 'ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ൽ' ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. 18 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും എ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യു​മു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ചു​വ​പ്പ്, വെ​ള്ള, നീ​ല നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 350 കി​ലോ അ​രി​യാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ആ​ഹാ​രം പാ​ഴാ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഈ ​അ​രി​മ​ണി​ക​ൾ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ന്ന​ഡ സം​ഘം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഭൂ​പ​ടം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​യി​ൽ ദ്വീ​പു​ക​ളെ​യും പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​റ​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സ് ഏ​ഷ്യ​ൻ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​മ​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ വി​ഷ്ണോ​യ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യും റെ​ക്കോ​ഡ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ത്ര​യും മ​നോ​ഹ​ര​വും കൃ​ത്യ​വു​മാ​യ ഒ​രു ഭൂ​പ​ടം അ​രി​മ​ണി​ക​ളാ​ൽ തീ​ർ​ത്ത​ത് അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

