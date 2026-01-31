Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ലോക കേരളം

    ലോക കേരളം
    ലോക കേരളമേ വാനോളം

    വാഴ്ത്തു പാട്ടായി

    വിശ്വ മലയാളത്തെ

    വിശാലമായ തലത്തിൽ

    വൈവിധ്യങ്ങളെ

    കോർത്തിണക്കുന്ന

    മലയാള സ്വത്വം

    മലയാളി എവിടെ

    മലയാളം എവിടെ

    ഇതാ ലോകത്തിന്റെ കോണുകളിൽ

    ലോക കേരളം

    പടർന്ന് പന്തലിച്ച്

    മലയാളിയെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന മഹാ

    മേളപ്പെരുക്കമായി

    ലോക കേരളം

    മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിൽ

    അഭംഗുരം അനസ്യൂതം

    ചലനാത്മകമായി

    താളലയ വിന്യാസത്തോടെ

    കേരളത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ

    ലോകത്തിന്റെ മലയാള പരിച്ഛേദം

    ഒന്നായി ഒഴുകിയെത്തുന്ന

    മലയാണ്മ മനസ്സുനിറയ്ക്കും

    ചിന്തോദ്ദീപക ശ്രമങ്ങളുമായി

    ലോക കേരളം മുന്നോട്ട്

    അവസരോചിത പാതയിൽ പ്രയാണം തുടർന്ന്

    ലോക കേരള മാതൃക തീർക്കാൻ

    മലയാളി കൂട്ടായ്മ പടുത്തുയർത്തുന്ന

    മാതൃകാ പ്രവർത്തനം മറ്റുള്ളവർക്കും

    പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ

    പ്രായോഗിക വഴിയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ

    പ്രേരിപ്പിച്ചീടും

    പ്രവർത്തന പന്ഥാവിൽ

    സുദീർഘ യാത്രയായി മുന്നേറുവാൻ

    പ്രവാസലോകവും പിന്നിട്ട് കടലുകൾ കടന്ന്

    ഭൂഖണ്ഡാന്തര വ്യത്യാസം മറന്ന്

    അതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറം അറിവിന്റെ ചക്രവാളത്തിൽ

    പ്രവൃത്തിപരിചയത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ

    പുതിയ കേരളം പടുത്തുയർത്തുവാൻ

    ലോക കേരളം മുന്നോട്ട് .

    മുന്നേറ്റത്തിൽ പടവലങ്ങ പോൽ കീഴോട്ടും

    വടംവലി പോൽ പിറകോട്ടും

    ബാലാരിഷ്ടതകൾ മറികടന്ന്

    ആരംഭ ശൂരത്വം തൊട്ടുതീണ്ടാതെ ആലസ്യമകന്ന്

    മുകളിലേക്ക് മുന്നേറട്ടെ

    ലോകകേരളം മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട്

