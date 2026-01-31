ലോക കേരളംtext_fields
ലോക കേരളമേ വാനോളം
വാഴ്ത്തു പാട്ടായി
വിശ്വ മലയാളത്തെ
വിശാലമായ തലത്തിൽ
വൈവിധ്യങ്ങളെ
കോർത്തിണക്കുന്ന
മലയാള സ്വത്വം
മലയാളി എവിടെ
മലയാളം എവിടെ
ഇതാ ലോകത്തിന്റെ കോണുകളിൽ
ലോക കേരളം
പടർന്ന് പന്തലിച്ച്
മലയാളിയെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന മഹാ
മേളപ്പെരുക്കമായി
ലോക കേരളം
മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിൽ
അഭംഗുരം അനസ്യൂതം
ചലനാത്മകമായി
താളലയ വിന്യാസത്തോടെ
കേരളത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ
ലോകത്തിന്റെ മലയാള പരിച്ഛേദം
ഒന്നായി ഒഴുകിയെത്തുന്ന
മലയാണ്മ മനസ്സുനിറയ്ക്കും
ചിന്തോദ്ദീപക ശ്രമങ്ങളുമായി
ലോക കേരളം മുന്നോട്ട്
അവസരോചിത പാതയിൽ പ്രയാണം തുടർന്ന്
ലോക കേരള മാതൃക തീർക്കാൻ
മലയാളി കൂട്ടായ്മ പടുത്തുയർത്തുന്ന
മാതൃകാ പ്രവർത്തനം മറ്റുള്ളവർക്കും
പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ
പ്രായോഗിക വഴിയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ
പ്രേരിപ്പിച്ചീടും
പ്രവർത്തന പന്ഥാവിൽ
സുദീർഘ യാത്രയായി മുന്നേറുവാൻ
പ്രവാസലോകവും പിന്നിട്ട് കടലുകൾ കടന്ന്
ഭൂഖണ്ഡാന്തര വ്യത്യാസം മറന്ന്
അതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറം അറിവിന്റെ ചക്രവാളത്തിൽ
പ്രവൃത്തിപരിചയത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ
പുതിയ കേരളം പടുത്തുയർത്തുവാൻ
ലോക കേരളം മുന്നോട്ട് .
മുന്നേറ്റത്തിൽ പടവലങ്ങ പോൽ കീഴോട്ടും
വടംവലി പോൽ പിറകോട്ടും
ബാലാരിഷ്ടതകൾ മറികടന്ന്
ആരംഭ ശൂരത്വം തൊട്ടുതീണ്ടാതെ ആലസ്യമകന്ന്
മുകളിലേക്ക് മുന്നേറട്ടെ
ലോകകേരളം മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട്
