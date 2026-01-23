Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി; 'ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് പീ​സ്' ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്
    ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി; ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് പീ​സ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ലെ ദാ​വോ​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കി​ടെ (WEF 2026) രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച 'ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് പീ​സ്' സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കോ​ട​തി മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്.

    യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ലോ​ക​ത്തെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ഭ​രി​ത​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ താ​ൻ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ന് "വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും" കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹാ​വി​യ​ർ മി​ലി, ഹം​ഗേ​റി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​ക്ട​ർ ഓ​ർ​ബ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ഖ​ത്ത​ർ, കൊ​സോ​വോ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സം​ഘ​ർ​ഷ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​മു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ ശാ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​നാ​മ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​ത്ത​രം ആ​ഗോ​ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കു​ന്ന​ത് സ​മാ​ധാ​ന നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സ്വാ​ധീ​നം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തിലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി; 'ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് പീ​സ്' ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ​നാ​യി ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച 20 ഇ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് 'ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് പീ​സ്' എ​ന്ന ആ​ശ​യം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പി​ന്നീ​ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക, പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം, ഭ​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ​മി​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ചി​ല ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പു​തി​യ സ​മി​തി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ക​ര​ട് ചാ​ർ​ട്ട​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, യു.​എ​ന്നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​ത​ന്നെ​യാ​കും ഇ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ട്രം​പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഭാ​വി ക​രാ​റി​ന്റെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ട്രം​പ് ഈ ​പു​തി​യ സ​മാ​ധാ​ന സ​മി​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​കും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക.

