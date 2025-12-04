Begin typing your search above and press return to search.
    4 Dec 2025 1:42 PM IST
    4 Dec 2025 1:42 PM IST

    ലോ​ക ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ദി​നം; സ​ഹ​താ​പ​മ​ല്ല, വേ​ണ്ട​ത് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം

    ലോ​ക ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​​ന്ന് ന​മ്മോ​ട് സ​ഹ​താ​പ​മ​ല്ല, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ന​മ്മ​ളി​വ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദി​നം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. അ​ത്ത​രം മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​വും അ​ഭി​മാ​ന​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ​രി​ഷ്കൃ​ത​മെ​ന്ന് വി​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. വീ​ടു​ക​ളി​ലും കു​ടും​ബ​ത്തി​ലും നാ​ട്ടി​ലും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ഒ​റ്റ​ക്ക് സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​ക്കാ​യി ദൈ​നം​ദി​ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത് സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വും പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​വു​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളാ​ണ്. അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം, അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെ​ന്റു​ക​ൾ, ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ധി​ന്യാ​യം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് എ​ന്നി​വ നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു യാ​ത്ര​യാ​ണി​ത്. മി​ക്ക​വാ​റും ആ​രു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു യാ​ത്ര.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യു​ന്ന ഘ​ട്ടം അ​ത് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നു​ള്ള ക​രു​ത്തി​ല്ലാ​തെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​കു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ, തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശം, തെ​റ​പ്പി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​യാ​ത്ര​ക​ൾ, കു​ട്ടി​യെ ‘ശ​രി​യാ​ക്കാ​ൻ’ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ക​ട​ക്കു​ന്നു. അ​മ്മ​മാ​ർ പ​ല​പ്പോ​ഴും ക​രി​യ​ർ ത്യ​ജി​ക്കു​ന്നു. അ​ച്ഛ​ന്മാ​ർ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി വൈ​കാ​രി​ക ഭാ​രം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് സ​ഹ​താ​പ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം, ആ​ക്സ​സ് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ആ​ദ്യ​കാ​ല ഇ​ട​പെ​ട​ൽ, ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സ​മൂ​ഹ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത, വൈ​കാ​രി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്.

    അ​വ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ​യും വൈ​കി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി വൈ​ക​ല്യ ന​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും ന​യ​വും പ്ര​യോ​ഗ​വും ത​മ്മി​ൽ വ​ലി​യ അ​ന്ത​രം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പ​ല കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​പ്പോ​ഴും ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന​ത് ‘അ​വ​ൻ ഉ​ട​ൻ സു​ഖ​പ്പെ​ടും, ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ വൈ​കി സം​സാ​രി​ക്കും’ എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന ന​ല്ല​വ​രാ​യ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ ചി​ല തെ​റ്റാ​യ ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ ഏ​റ്റ​വും ആ​ദ്യ സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ ശ​രി​യാ​യ നി​ർ​ണ​യം കു​ട്ടി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. വി​ക​സ​ന​പ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ, നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വൈ​കു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വൈ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. സ്വ​ന്തം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള പ്രാ​പ്തി​യും ശേ​ഷി​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ല​പ്പെ​ട്ട സ​മ​യം ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്നു.

    ശ​രി​യാ​യ സ​മ​യ​ത്തു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​വ​രു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​യു​ടെ ശ​ക്തി​ക​ൾ, വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, വി​ക​സ​ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കാ​ൻ നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​അ​റി​വി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, കു​ട്ടി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ശ​രി​യാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും പ​രി​ച​ര​ണ​വും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്നു.

    ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ​മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ടേ​റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കു പു​റ​മെ, പ​ല​പ്പോ​ഴും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ട്. ഒ​രു നി​മി​ഷം പോ​ലും വി​ട്ടു​മാ​റാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​രി​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഈ ​അ​മ്മ​മാ​ർ ക​ടു​ത്ത ശാ​രീ​രി​ക അ​വ​ശ​ത​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ള​ർ​ത്തു​ന്നു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​രെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ള​രെ ചെ​റി​യ അ​റി​വ് മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ​യും അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ന​യ​ങ്ങ​ളും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ലും, പ​ല​പ്പോ​ഴും സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ടു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​ണ്. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക മ​നോ​ഭാ​വം അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യി വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ​മാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചി​ല അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​രി​യാ​യ ധാ​ര​ണ​യി​ല്ലാ​യി​രി​ക്കാം. ഈ ​അ​വ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും മു​ൻ​വി​ധി​യും കാ​ര​ണം, അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് നേ​രി​ടു​ന്നു. ചി​ല സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ, വ​ള​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി സ​മീ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, പ​രി​മി​ത​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ നി​രാ​ശ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം ദു​ര​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യോ​ടെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ ആ​ത്മ​ധൈ​ര്യം ചോ​ർ​ത്തി​ക്ക​ള​യു​ന്നു. ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യി വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ​മാ​രോ​ടു​ള്ള ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലും മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ലും ഒ​രു ക്രി​യാ​ത്മ​ക​വും അ​നു​ഭാ​വ​പൂ​ർ​വ​വു​മാ​യ മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത് അ​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യും ആ​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    സ​മൂ​ഹം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, വ്യ​ക്തി​ക​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യെ​യും ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ​യു​ള്ള ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കാ​ൻ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നും ന​മു​ക്ക് പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ക്കാം.

