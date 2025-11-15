Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 12:52 PM IST

    വേ​ൾ​ഡ് ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് ഡേ ​ആ​ച​രി​ച്ചു

    വേ​ൾ​ഡ് ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് ഡേ ​ആ​ച​രി​ച്ചു
    പ്ര​മേ​ഹ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ഓ​ഫ് ഹെ​ല്‍ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ‘ഷി​ഫാ നാ​ഷ​ണ​ല്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സ​പ്ലൈ​സ്’ ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും ന​ട​ത്തി.

    എ​സ്.​എ​ന്‍.​എം.​എ​സ് ചീ​ഫ് മ​ന്‍സൂ​ര്‍ അ​ലി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ കൂ​ടി​യ യോ​ഗ​ത്തി​ന് പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ അ​രു​ണ്‍ ഗോ​വി​ന്ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. റി​ഫ ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഡോ. ​കാ​ഷി​ഫ് ഷെ​ബീ​ര്‍ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ഐ.​എം.​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബി​ബി​ന്‍, അ​ഡ്മി​ന്‍ ആ​ല്‍ബി​ന്‍, സ്റ്റാ​ഫു​ക​ളാ​യ ബി​ന്‍സി, ഐ​ശ്വ​ര്യ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക്യാ​മ്പി​ൽ എ​സ്.​എ​ന്‍.​എം.​എ​സി​ന്റെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:celebrationDiabetes Daygulf news malayalam‍Bahrain News
    News Summary - World Diabetes Day celebrated
