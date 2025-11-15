വേൾഡ് ഡയബറ്റിക് ഡേ ആചരിച്ചുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈന് സുപ്രീം കൗണ്സില് ഓഫ് ഹെല്ത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ‘ഷിഫാ നാഷണല് മെഡിക്കല് സപ്ലൈസ്’ ലോക പ്രമേഹദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മെഡിക്കല് ക്യാമ്പും ബോധവത്കരണ ക്ലാസും നടത്തി.
എസ്.എന്.എം.എസ് ചീഫ് മന്സൂര് അലിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് കൂടിയ യോഗത്തിന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര് അരുണ് ഗോവിന്ദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. റിഫ ഇന്റര്നാഷനല് മെഡിക്കല് സെന്ററിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ മെഡിക്കല് ക്യാമ്പിൽ ഡോ. കാഷിഫ് ഷെബീര് ബോധവത്കരണ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നല്കി. ഐ.എം.സി മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് ബിബിന്, അഡ്മിന് ആല്ബിന്, സ്റ്റാഫുകളായ ബിന്സി, ഐശ്വര്യ എന്നിവര് പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പിൽ എസ്.എന്.എം.എസിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
