Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightലോ​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:16 AM IST

    ലോ​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണം; 1400 കി​ലോ​ഗ്രാ​മോ​ളം മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​നാ​ബി​യ, മാ​ൽ​കി​യ ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ശു​ചീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം
    ലോ​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണം; 1400 കി​ലോ​ഗ്രാ​മോ​ളം മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ലോ​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ജ​നാ​ബി​യ, മാ​ൽ​കി​യ ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ശു​ചീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 1400 കി​ലോ​ഗ്രാ​മോ​ളം മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​ഴാ​മ​ത് ലോ​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 500ല​ധി​കം വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ക്ലീ​ൻ​അ​പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. വെ​റും ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ വ​ലി​യ അ​ള​വി​ലു​ള്ള മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കാ​ൻ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 2018 മു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 58,000 കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ൽ അ​ധി​കം മാ​ലി​ന്യം ക്ലീ​ൻ അ​പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നീ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം 3300 കി​ലോ​ഗ്രാം മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണ് ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്. ശേ​ഖ​രി​ച്ച പൊ​തു​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ അ​സ്ക​ർ ലാ​ൻ​ഡ്ഫി​ല്ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മാ​ലി​ന്യ​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു ആ​ഗോ​ള ദി​നാ​ച​ര​ണ​മാ​ണ് ലോ​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ ദി​നം. 2018ൽ '​ലെ​റ്റ്സ് ഡു ​ഇ​റ്റ്! വേ​ൾ​ഡ്' എ​ന്ന ആ​ഗോ​ള സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

    ലോ​ക ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​ത്തെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationBahrain Newswaste collectedWorld Cleanup Day
    News Summary - World Cleanup Day celebration; 1400 kilograms of waste collected
    Similar News
    Next Story
    X