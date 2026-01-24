Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 11:29 AM IST

    ലോ​ക സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ദി​നാ​ച​ര​ണം; രാജ്യത്തെ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സി​ന്റെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന പ​രി​പാ​ടി ആരംഭിച്ചു

    സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഹീ​റോ ആ​യ ‘ഗൈ​ത്ത്’ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മേ​ള​യി​ൽ

    മ​നാ​മ: ലോ​ക സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സീ​ഫ് മാ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ‘സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഭാ​വി​ക്കാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​നം’ എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​മേ​യം. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ പൈ​ല​റ്റ് അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കു​ബൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സീ​ഫ് മാ​ളി​ൽ ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഹീ​റോ ആ​യ ‘ഗൈ​ത്ത്’ എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

    സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന അ​ത്യാ​ധു​നി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​നും അ​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി എ​ങ്ങ​നെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. അ​പ​ക​ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട രീ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

